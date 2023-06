Ambulanza per l’Ucraina Missione compiuta per il progetto SalvaCar

Traguardo raggiunto per il progetto di crowdfunding SalvaCar, la campagna di raccolta fondi creata per acquistare l’ambulanza per l’ospedale di Zhytomyr in Ucraina. L’ambulanza serve per trasportare i feriti dalle zone vicine alla linea di fronte o dai treni di evacuazione presso la clinica per fornire le cure necessarie.

L’obiettivo della campagna era di raccogliere 8.070 euro. Grazie ai 79 sostenitori che hanno donato, si è superato il budget iniziale, ben 10.201 euro. La maggior parte dei fondi raccolti per il progetto SalvaCar saranno destinati all’acquisto dell’ambulanza. Il resto sarà utilizzato per comprare il carburante, preparare la documentazione e fare il collaudo prima della partenza per il viaggio di circa 1900 km. L’ambulanza è operativa e in pochi giorni partirà verso l’Ucraina.

Avendo raccolto più del budget previsto, il progetto ha sufficienti risorse per acquistare anche una seconda ambulanza che è stata trovata, sempre in cooperazione con la cooperativa Elcas, a un prezzo molto conveniente. La seconda ambulanza sarà riparata in Ucraina e verrà destinata all’evacuazione dei feriti nelle zone del fronte.

Sabato scorso, in via Eugenio Barsanti, si è svolta la festa per la conclusione dell’iniziativa, promossa dall’associazione volontaria ucraina S.G. Taddeo sulla piattaforma IdeaGinger. La festa della conclusione del progetto è stata organizzata per avere l’occasione di ringraziare di persona i donatori che hanno sostenuto il progetto.

Mons. Paulo Dionisio Lachovicz, esarca apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia, ha dato la sua benedizione alle persone e alle ambulanze la settimana scorsa durante le visite delle parrocchie ucraine in Romagna.