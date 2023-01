Ambulanze, la più rapida a Rocca: solo 3 minuti

L’auto medicalizzata non è l’unico mezzo di soccorso. C’è anche l’elimedica che parte da Ravenna, su cui non sono stati divulgati dati, e ci sono le ambulanze col personale del 118. In merito a queste, qualche settimana fa il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi, pur motivando la sua contrarietà al taglio, ha definito "buona" la dotazione nel Forlivese: 12 mezzi. Come si muovono? Qual è il report della loro attività nei primi 14 giorni del 2023? I cittadini che possono usufruire degli interventi più veloci sono, nell’ordine, Rocca San Casciano, Modigliana e Meldola. Rispettivamente: 3, 4 e 6 minuti in media.

Va detto che ciascuno di questi paesi ha un’ambulanza a disposizione che, dunque, non deve fare molta strada. A Forlì, per fare un confronto, sono 9 minuti a fronte di un territorio certamente più grande. Sono 11 per Forlimpopoli, che pure a sua volta ospita un’ambulanza, ma anche per Galeata. Il dato sale in alcune località dell’Appennino, dove non a caso il problema è molto sentito: 14 minuti a Santa Sofia, dove c’è il presidio dell’ospedale Nefetti, ma anche un territorio di 150 chilometri quadrati. Sono 13 a Portico, che pure ha un mezzo in dotazione, come a Civitella (che ne è priva). Il dato più alto è quello di Bertinoro: 17 minuti prima dell’intervento.