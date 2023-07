Ambulatorio mobile per il supporto psicologico donato da Ab Medica

È operativo da ieri presso la scuola media Mercuriale di via Sapinia, 40 un ambulatorio mobile donato al Comune di Forlì da Ab Medica, azienda leader nella produzione e distribuzione di tecnologie medicali e dispositivi medici indossabili, nonché punto di riferimento per la robotica chirurgica e per la telematica. Il container sarà dedicato al sostegno psicologico delle persone colpite dall’alluvione. Per questo è concepito in modo da garantire il confort e la massima riservatezza a coloro che vi accederanno. Si tratterà, dunque, di uno spazio dedicato all’ascolto e sarà rivolto in particolare alle persone più fragili, come i bambini, gli anziani e tutti coloro che presentano patologie pregresse che, come spesso accade, sono state in qualche modo attivate o riattivate dall’esperienza traumatizzante. "Ci occupiamo ogni giorno di cura e non potevamo rimanere immobili di fronte alla sofferenza di tante persone – spiega Francesca Cerruti ad di Ab Medica-. Questo sentimento ci ha spinto a pensare a un contributo concreto, al servizio del territorio e a sostegno delle categorie più fragili". "Non posso che ingraziare Ab Medica – ha detto l’assessore Giuseppe Petetta –. L’alluvione ha comportato conseguenze drammatiche, non solo dal punto di vista materiale, ma anche psicologico, con fratture emotive profonde nelle famiglie che hanno perso tutto. Avere un punto di riferimento e uno spazio concreto da dedicare all’ascolto è davvero importante".

Paola Mauti