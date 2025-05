Amici dell’Hospice, al Carmine concerto dell’Ottetto di Bologna

Ricorre domani la Giornata del Sollievo, istituita nel 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale momento di riflessione sul valore della vita e sull’attenzione verso coloro che si trovano nella sofferenza fisica e morale, una finalità che risulta particolarmente in linea con il concetto di cure palliative.

Per questo motivo, l’associazione Amici dell’Hospice organizza un concerto di musica classica all’interno della Chiesa del Carmine di Forlì (corso Mazzini, 72), con inizio alle ore 20.45. L’evento è realizzato in collaborazione con l’associazione MagicaMenteMozart ed è inserito nelle rete Donatori di Musica: ha ottenuto, poi, il patrocinio del Comune di Forlì, della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, dell’Ausl Romagna e dell’Istituto Romagnolo per lo studio dei tumori Dino Amadori.

Protagonisti del concerto saranno i musicisti che compongono l’Ottetto di Bologna: Yuri Ciccarese (flauto), Marino Bedetti e Simone Fazio (oboe), Erica Rondelli e Gabriele Malaguti (clarinetto), Simone Baroncini e Simone Bortolus (corni), Marco Taraddei e Piercarla Ogemini (fagotti), con la direzione di Guido Corti (nella foto), considerato uno dei migliori cornisti italiani, attualmente docente al Conservatorio ‘L. Cherubini’ di Firenze e alla Scuola di Musica di Fiesole.

L’Ottetto di Bologna proporrà: Sinfonia per fiati in sol minore A 509 di Gaetano Donizetti (1797–1848), Serenata in Do minore K 388 di Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) e Petite Symphonie di Charles Gounod (1818–1893). L’ingresso è a offerta libera. Quanto verrà raccolto sarà destinato alle attività sociali e sanitarie dell’associazione in Hospice in assistenza domiciliare.

