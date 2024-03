Amici dell’Hospice, banchetto solidale a Meldola per Pasqua A Meldola prosegue la campagna solidale dell'associazione Amici dell’Hospice per Pasqua, con vendita di cioccolato e colombe artigianali a sostegno di persone con patologie inguaribili. Volontari presenti in via Roma 1, prenotazioni al 349.6134416.