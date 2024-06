Amici per sempre Quanti ritrovi tra compagni

Amici oggi come ieri: sono sempre tantissimi i ritrovi tra ex compagni di classe che si riuniscono per ricordare insieme i bei tempi andati. Un legame incessante che, a volte perfino di più delle nozioni apprese, è superato i decenni per arrivare fino a oggi. Per esempio, all’Istituto Saffi-Alberti di Forlì, la 5ª C Geometri dell’anno scolastico 1973-74 si è ritrovata per festeggiare il mezzo secolo dal conseguimento del diploma. Nella stessa classe di allora il professore di costruzioni Claudio Dolcini ha tenuto l’appello dei suoi ‘vecchi’ studenti. Dei 32 diplomati ben 28 erano presenti.

Si sono riuniti anche i ragazzi della classe 5ª B dell’Istituto Tecnico per Geometri Saffi-Alberti per la i 50 anni dal diploma: qualche difficoltà nel riconoscere subito i volti, ma è bastato un attimo e sguardi e gesti hanno riportato alla mente gli amici di un tempo.

Reunion poi tra ricordi, risate e prelibate pietanze, in campagna, per gli ex compagni di classe della 3ª B del Liceo classico Morgagni diplomati nel 1984, quindi esattamente 40 anni fa e ancora molto uniti. Ciò proprio nei giorni in cui gli studenti di oggi sostengono la maturità: una pagina incancellabile per le vite di tutti.

Hanno celebrato i loro 40 anni d’età insieme alle maestre che li hanno visti bambini ai tempi della scuola elementare alla ‘Serri Pini’: sono i ragazzi di Castrocaro Terme e Terra del Sole classe 1984. L’appuntamento conviviale si è tenuto presso l’azienda agricola di Monte Poggiolo per soffiare insieme sulle candeline del compleanno collettivo e riabbracciare le insegnanti Anna Regoli, Francesca Senatore e Carla Vespignani.