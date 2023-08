Amici per sempre Quella voglia di ritrovarsi

Quale miglior momento dell’estate per ritrovarsi e rinsaldare legami di vecchia data? Sono tanti i forlivesi che hanno approfittato delle ferie e delle giornate più lunghe per organizzare dei ritrovi con gli amici. Si sono incontrati al Laghetto di Castrocaro gli ex ciclisti di ‘Forli e Liberi’, Cosmosalotto Scat e Pedale Ravennate che si sono rivisti dopo ben 47 anni. Alcuni di loro, purtroppo, non ci sono più, come Roberto Sassi, Giuseppe Alpi e Claudio Bartoletti, ma erano vivi nel cuore dei presenti, tra i quali i fratelli Fabio e Fausto Giulianini, nipoti di Alberto, a cui è intitolato il centro spostivo di Villafranca, ma anche Massimo Pambianco, nipote del mitico Arnaldo, e Massimo Liverani, vedovo della campionessa olimpica Monica Bandini.

A 30 anni esatti dal conseguimento del diploma si sono ritrovati i compagni di classe dell’istituto tecnico industriale di Forli, indirizzo elettricisti. Ora c’è chi vive a Taiwan chi a Miami e chi in Perù, ma alla fine la voglia di rivedersi per festeggiare ha superato tutte le difficoltà.

Altro ritrovo, stavolta per festeggiare in maniera collettiva l’anno del loro cinquantesimo compleanno: un gruppo di ragazzi classe 1973 hanno trascorso una bella serata insieme, grazie all’organizzazione di Mirna e Paola. Hanno scelto l’Artusiana di Forlimpopoli, invece, i 50 amici che si sono seduti alla stessa tavola dopo tanto tempo in una cena all’insegna della goliardia.

Nella splendida cornice del borgo di Teodorano si è svolta domenica una giornata all’insegna dell’allegria e dello stare insieme che ha accomunato gli abitanti della frazione. Dopo il pranzo allestito dai teodoranesi presso la canonica, il pomeriggio è stato animato dal piano bar di Vanni Associazione. Nel pomeriggio è stata celebrata la messa e infine nel corso della serata la Cumpagnì dla Zercia ha divertito i tanti presenti mettendo in scena quattro differenti farse dialettali. Il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore alla Cultura Michele Drudi, intervenuti alla festa, hanno ricordato l’importanza della convivialità, delle tradizioni e della socialità che fa vivere il nostro territorio e le nostre frazioni.