Amministrative, si vota domenica e lunedì In paese sono 1.815 gli aventi diritto

A Galeata si vota per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale domenica 14 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 15 dalle 7 alle 15. Potranno votare i cittadini che hanno compiuto i 18 anni di età e lo potranno fare nel seggio del paese in via Palmiro Togliatti 18 (scuole elementari) dove sono ubicate le sezioni 1 e 2 mentre la sezione 3 è in Strada San Zeno 3 (ex scuole elementari). Degli attuali 2.482 abitanti di Galeata gli aventi diritto al voto risultano 1.815 che potranno esprimere la loro preferenza tra le quattro liste in lizza: lista 1 - Sara Quadrelli lista civica ‘Galeata Futura Sara Quadrelli sindaco’; lista 2 - Giorgio Ferretti ‘Progettiamo Galeata Giorgio Ferretti sindaco’; lista 3 – ‘Alessandro Galeotti sindaco’ e lista 4 – Francesca Pondini ‘per il cambiamento. Lista civica Francesca Pondini sindaco’.