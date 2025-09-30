‘Amministratori Consapevoli’. Torna la scuola politica a Bertinoro

Al via la terza edizione di ‘Amministratori Consapevoli’, la scuola di formazione per amministratori locali e dipendenti della Pubblica Amministrazione, promossa dalla ‘Fondazione Scintille di Futuro’ e ‘Avviso Pubblico-Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione’. Dal 2 al 4 ottobre prossimi, il Centro Universitario di Bertinoro ospiterà per il terzo anno consecutivo questa importante iniziativa formativa, a cui sono invitati anche studenti e cittadini. L’obiettivo è fornire una ‘cassetta degli attrezzi’ efficace e aggiornata per operare con competenza e consapevolezza nel proprio ruolo.

L’edizione 2025 approfondirà il tema ‘Mafie nell’economia, intelligenza artificiale e cybersicurezza: le sfide degli enti locali nel XXI secolo’. Il programma si articola in 4 sessioni di lavoro dedicate all’analisi delle problematiche emergenti e alla valorizzazione delle buone pratiche, con il contributo di relatori di alto profilo. Tra gli ospiti l’ex magistrato e già presidente del Senato Pietro Grasso e l’ex ministro Rosy Bindi, l’assessora regionale Gessica Allegni e il presidente di Avviso Pubblico Roberto Montà. Tra i relatori, oltre a docenti delle Università di Bologna, Roma e Trento, ad esponenti della Banca d’Italia, di Confcommercio, delle fondazioni Conad e Finanza Etica, presenteranno le loro buone pratiche diversi amministratori provenienti da diverse regioni italiane.

"Già con l’amministrazione precedente, il Comune di Bertinoro ha aderito all’associazione Avviso Pubblico, insieme a molti altri enti. Siamo onorati di ospitare la scuola per il terzo anno – dichiara il sindaco, Filippo Scogli –. Nelle precedenti edizioni abbiamo acquisito informazioni e strumenti preziosi per svolgere al meglio, con trasparenza e consapevolezza, il ruolo di amministratori pubblici. Questo progetto di formazione rappresenta un’opportunità di enorme rilievo per approfondire con relatori qualificati argomenti e tematiche di grande utilità". Per informazioni e iscrizioni: info@scintilledifuturo.it.

Matteo Bondi