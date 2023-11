"Amministratori, ecco la scuola a Bertinoro"

Si terrà a Bertinoro, nelle sale del Centro Universitario, la Scuola di formazione politica ‘Amministratori consapevoli’ promossa da Avviso Pubblico e Scintille di Futuro, la Fondazione creata dall’ex Presidente del Senato, Pietro Grasso. L’appuntamento è dal 17 al 19 novembre.

Presidente Grasso, perché una scuola come questa per giovani amministratori?

"La scuola è diretta agli amministratori pubblici, agli aspiranti tali, ai dipendenti degli enti pubblici. Ma è aperta a chiunque, associazionismo in primis, sia interessato ad approfondire il tema delle infiltrazioni mafiose, della loro prevenzione e del loro contrasto. Abbiamo pensato anche ad una iscrizione agevolata per gli studenti: il ricambio della classe dirigente è fisiologico e va incoraggiato".

Quali i punti salienti di questa tre giorni?

"L’assoluto prestigio dei relatori testimonia la serietà del lavoro che vogliamo fare: docenti universitari che da anni si dedicano a questi temi, magistrati, politici, economisti, dirigenti pubblici impegnati nella promozione della trasparenza amministrativa e della responsabilità politica. Un aspetto di primo piano sarà poi il racconto di alcune best practices. L’esempio è sempre, in ogni campo, l’insegnamento più efficace".

Quanto bisogno c’è di un incontro come questo?

"Si tratta di un’esigenza che avvertiamo impellente da anni, tanto più in un periodo che condurrà al rinnovo di moltissime amministrazioni locali. Purtroppo scontiamo il tramonto delle scuole di partito, ma non solo, in troppi casi assistiamo a candidature improvvisate o, peggio, all’idea che la politica sia una carriera lavorativa. Serve anche costruire una rete di esperienze, di dialogo, di esempi".

Tra Pnrr e ricostruzione post alluvione in Romagna sono attesi miliardi di euro nei prossimi mesi, anni. A cosa un amministratore deve stare attento?

"Le mafie hanno un obiettivo prioritario, il proprio arricchimento con ogni mezzo illecito e, sempre più, anche inquinando l’economia lecita".

Sono attratte dal fiume di risorse che arriva sui territori?

"Sì, non è un caso che l’attenzione della criminalità, negli anni, si sia spostata dalla politica nazionale a quella locale. Un amministratore o candidato, una lista di partito o civica, devono alzare la guardia già nel momento delle elezioni: chi promette grandi sostegni elettorali potrebbe avere secondi fini. E allora un amministratore deve esaminare con attenzione tutti gli interventi pubblici che necessitano dell’impiego di ingenti capitali. Non c’è un ramo dell’impegno amministrativo che possa essere escluso, dalla sanità all’edilizia".