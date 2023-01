Amore per la natura tra le materie: acquistate dodici mini serre

Piccole serre per imparare l’amore per la natura. A comprarne ben 12, grazie ai fondi del Pon-Fesr, è stato proprio l’istituto comprensivo 8 Camelia Matatia. Le ‘mini serre edugreen’ sono state installate nei plessi dell’infanzia ‘Le ali’ e ‘Il papavero’, nelle scuole elementari Focaccia, Follereu e Mellini e nella scuola media di San Martino in Strada. Le serre Edugreen sono totalmente ecologiche, con un sistema di irrigazione automatica azionato dall’energia prodotta da un pannello solare posto in dotazione per ciascuna serra e mediante l’utilizzo di un serbatoio di raccolta delle acque piovane e reflue.

Con l’applicazione pratica della didattica eco-sostenibile nelle mini-serre, le nuove classi prime delle elementari così come anche le classi prime della scuola media potranno intraprendere, nel prossimo anno scolastico, un percorso di educazione ambientale. Il progetto di Educazione ambientale, inoltre, vedrà anche la partecipazione dei docenti dell’istituto professionale Ruffili ad indirizzo agrario, i cui alunni realizzeranno percorsi di orientamento volti all’utilizzo della terra quale fonte di vita e di benessere ambientale. L’obiettivo è dare agli studenti la possibilità di imparare facendo e di prendersi cura dell’ambiente mediante la sensibilizzazione ai temi dello sviluppo sostenibile e attraverso la coltivazione di prodotti autoctoni del territorio.