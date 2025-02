Amy Winehouse rivive al Fabbri a passo di danza

Domani alle 21 il Teatro Fabbri, per la rassegna ‘Danza’, ospiterà uno spettacolo esclusivo in onore di una delle icone della musica soul contemporanea, Amy Winehouse. Ispirato al celebre brano ‘Love Is A Losing Game’, lo spettacolo omonimo vede Alberto Canestro firmare coreografia e regia per la Lyric Dance Company. Winehouse è stata un’artista genuina e senza filtri, ma anche una donna segnata da vulnerabilità profonde. La sua esistenza, caratterizzata dalle dipendenze e da una spiccata sensibilità, l’ha vista esprimere sul palco il suo tormento e le sue insicurezze, offrendo al pubblico una fragilità senza riserve. La sua maestria, lontana dalle convenzioni, l’ha consacrata come una figura intramontabile.

Nel 2006, con la pubblicazione del secondo album ‘Back to Black’, che include i singoli ‘Rehab’ e ‘Love is a Losing Game’, ottiene un successo planetario, diventando uno dei dischi più venduti di tutti i tempi. Il quotidiano britannico ‘The Times’ l’ha definita come la migliore cantante solista del XXI secolo. Purtroppo, la sua carriera e la sua vita vengono tragicamente interrotte nel luglio del 2011 a causa di un abuso di alcol. Il tema femminile è un filo conduttore nello spettacolo di Alberto Canestro, che ne trae costante ispirazione per i suoi lavori.

Le creazioni della Lyric Dance Company celebrano e rendono omaggio a figure artistiche di grande valore, ed esplorano argomenti legati alla condizione delle donne. In queste opere, dove il femminile è spesso messo in secondo piano rispetto al maschile, Canestro indaga le dinamiche di potere, le violenze culturali e le strutture sociali arcaiche, come il patriarcato, che alimentano drammatiche realtà. Tuttavia, il regista non dipinge mai le donne come vittime.

Con uno sguardo sensibile ed empatico, evidenzia la loro forza emotiva e la loro creatività, osservandole con ammirazione.

Sul palco del Fabbri si esibiranno i danzatori Benedetta Pollini, Irene Le Pera, Sarra Callegari, Diletta Moschitta, Leandro Salvischiani, Emanuele Saulino e Daniele Griffo. I costumi sono firmati da Antonio Extempore Couture e la drammaturgia è a cura di Barbara Loli. I biglietti per ‘Love is a losing game’ sono disponibili a 30 euro (platea file 1-17) e 28 euro (file 18-25 e galleria). Possono essere acquistati su Vivaticket o chiamando lo 0543.26355 (ore 11-13 e 16-18). Le prevendite sono attive presso la biglietteria del teatro negli stessi orari. Domani il botteghino apre alle 20.

Valentina Paiano