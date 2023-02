Anagrafe da spostare La nuova sede non c’è Il Comune: "La stiamo cercando in centro"

di Ettore Morini

Bisognerà ancora aspettare per il trasferimento degli uffici dei Servizi demografici del Comune di Forlì (la cosidetta Anagrafe) in un’altra sede temporanea più sicura e idonea, in attesa che vengano effettuati i lavori di ristrutturazione di quella attuale (quasi 3 i milioni già a disposizione). Qui, in piazzetta della Misura, dopo il crollo di un’ampia porzione di un soffitto nel novembre del 2020 (foto in alto), che fece scoppiare il caso della sicurezza di tali locali, ne è avvenuto un altro – lo si è saputo proprio in quest’occasione – lo scorso 13 gennaio.

La situazione dello spostamento, dunque, è ancora lontana dall’essere risolta: lo si è appreso dalla risposta che l’assessore Vittorio Cicognani (foto sotto) ha dato ieri, in consiglio comunale, a due question time: il primo, specifico, del Pd ed esposto da Elisa Massa; l’altro, più ampio – riguardando in generale le ‘Condizioni degli immobili comunali in relazione alla sicurezza dei dipendenti e alla qualità dei servizi per i cittadini’ –, presentato da Federico Morgagni di Forlì e Co.; fra le contestazioni quella che dopo oltre due anni il Comune non sia ancora stato in grado di risolvere il problema.

Cicognani ha spiegato che la volontà del Comune è quella di trovare una sede ai Servizi demografici all’interno del centro storico, aggiungendo che un paio di ipotesi compatibili con le esigenze sono state trovate e sono al vaglio; "quindi – ha anche specificato – al momento non rivelo quali siano". In caso invece nessuna dI ques6te due ipotesi fosse praticabile, si procederà fuori dal centro.

Mossa anche la critica alla giunta sullo stallo dei lavori alla palazzina ex Romagna Acque ai Portici, scelta originariamente proprio come sede dell’Anagrafe, Cicognani ha spiegato che per quest’ultima era tutto pronto per il via ai lavori quando, con l’aumento del costo delle materie prime, la ditta aggiudicataria si è rifiutata di effettuare l’intervento, che così è rimasto bloccato. L’assessore ha anche polemizzato sulla scelta del Comune nel 2009 di comprare quell’immobile per 3,5 milioni di euro, "quando sarebbe stato meglio puntare su beni già nel proprio patrimonio", e sul fatto che da allora al 2019 non fosse stato presentato alcun progetto per il suo recupero.

E’ in arrivo invece entro l’estate, sempre stando alla risposta fornita ieri dall’assessore, la soluzione per il trasferimento dei Servizi per il benessere sociale, che troveranno spazio in via Oberdan nella palazzina ex Ramilli, struttura che offre una superficie di circa 2.700 metri quadrati. "Qui, già terminata la ristrutturazione dell’edificio – ha illustrato Cicognani – , è in corso la gara per la dotazione degli arredi, dal costo di 143mila euro, che porterà all’acquisto dei mobili entro maggio. Dopo di ché si procederà alla sistemazione dei locali", con la conseguente apertura degli uffici.