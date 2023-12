‘Anatomie auliche’ di Anna Boschi al San Sebastiano

La mostra installazione ‘Anatomie auliche’ di Anna Boschi, allestita all’Oratorio di San Sebastiano, potrà essere visitata fino al 10 dicembre. La rassegna ha come obiettivo quello di lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne. Sono esposti dodici pannelli con un’unica immagine, sotto la quale sono riportate frasi di noti autori come Shakespeare, Kofi Annan, Russell, Croce, Asimov, Gandhi, che esprimono il loro rifiuto alla violenza e, nello stesso tempo, la speranza verso ciò che nella vita è positivo. Anna Boschi invita ad ascoltare le voci espresse nei pannelli per sottolineare che ‘l’amore non deve mancare mai’ in tutte le relazioni possibili. Questo è ciò che suggerisce la mostra "su quanto l’arte

– scrive Angelamaria Golfarelli – possa dire seppur nel suo linguaggio silente". Un’artista, Anna Boschi, che tratta il tema della violenza con ‘attenzione e rispetto’. Nata a Bologna, ma residente a Castel San Pietro Terme, la Boschi ha iniziato a dedicarsi all’arte verso la fine degli anni Sessanta e la sua ricerca è rivolta soprattutto sul rapporto parola-immagine, aderendo successivamente alla Mail Art e partecipando a mostre di alto prestigio. L’artista usa linguaggi espressivi misti, in cui si uniscono l’arte e i significati sociali: tutto ciò alimenta riflessioni e anche emozioni.

r.r.