Anche a Terra del Sole una panchina simbolo della lotta contro la violenza sulle donne

Dopo Castrocaro anche Terra del Sole avrà il suo simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Domani alle 15.30 nel giardino pubblico Cosimo I de’ Medici si inaugura una panchina rossa, e alle 16 il palazzo Pretorio ospita il concerto di Santa Cecilia del corpo bandistico ‘Antonio Orsini’. Ingresso libero. "La cronaca purtroppo ci conferma quanto sia importante mantenere altissima l’attenzione per prevenire la violenza contro le donne e i femminicidi – dice Catia Conficoni, assessore comunale alle pari opportunità –. Ringrazio a nome dell’Amministrazione l’oreficeria di Maurizio Bresciani per aver offerto la panchina rossa, simbolo di vicinanza a tutte le vittime di questa odiosa piaga sociale". Sul versante castrocarese, sta per compiere un anno la panca con inciso il numero d’emergenza 1522, allestita nella zona dell’area mercatale di viale Marconi, fortemente voluta dall’associazione socio culturale al femminile castrocarese voceDonna. I prossimi giorni saranno inaugurate le 6 panchine restaurate dei ragazzi del baby consiglio comunale.