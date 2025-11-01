Anche d’inverno si andrà a Tbilisi. E debutta la ’frontiera’ digitale

Arriva l’auspicata ufficializzazione: Georgian Airways, compagnia di bandiera della Georgia che collega la capitale Tbilisi alle principali destinazioni italiane, tra le quali Forlì, ha annunciato che proseguirà le proprie operazioni di volo al Ridolfi anche per la Winter Season.

L’annuncio, dopo l’inaugurazione dei collegamenti avvenuta nel mese di aprile, conferma l’obiettivo del vettore di rafforzare il legame con la Romagna, puntando sia sul turismo che sul business.

Da una parte una conferma, dall’altra una novità: allo scalo forlivese arriva il nuovo sistema Ees, acronimo di Exit-Entry-System, la cui piena attuazione nella Unione Europea è prevista entro il 9 aprile 2026 (nella foto a fianco). Il sistema Ees sostituisce il timbro manuale sui passaporti è stato istituito con l’intento di modernizzare le frontiere, rendere i controlli più semplici, sicuri ed efficienti nei confronti dei viaggiatori nonché di migliorare la sicurezza a livello europeo.

Il macchinario digitale raccoglie dati biometrici e informazione sul passeggero e consente la registrazione dei cittadini extracomunitari che viaggiano per un soggiorno di breve durata (massimo 90 giorni in un periodo di 180 giorni) ogni volta che attraversano una frontiera esterna di un paese europeo: un’operazione in grado, tra le altre cose, di contrastare l’immigrazione irregolare, identificando i soggiorni non idonei e fornendo dati affidabili su ingressi, uscite e rifiuti di ingresso.

Non solo, infatti rafforzerà la sicurezza interna dello spazio Schengen prevenendo le frodi relative all’identità e ai documenti grazie all’uso di dati biometrici, sostenendo le autorità nell’individuazione e nelle indagini sul terrorismo e altri reati gravi.