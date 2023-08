Anche Forlì si mobiliti a favore del russo Navalny

A breve distanza dalla feroce e ingiustificata condanna inflitta dal regime di Putin ad Aleksei Navalny, oppositore molto coraggioso, credibile e piuttosto popolare nelle grandi città russe, l’indignazione con cui era stata accolta subito in Italia la vergognosa sentenza appare sopita e quasi silente. Negli ambienti politici, come in gran parte della stampa scritta e televisiva. A mio avviso un grave ’peccato di omissione’. Non è indubbiamente facile in un contesto di guerra come l’attuale chiedere la liberazione di Navalny, anche se alcuni governi occidentali l’hanno fatto. Ma non è eticamente giusto rassegnarsi all’impotenza e non far sentire alta la propria voce contro una decisione che fa del creatore in Russia della Fondazione Anti-corruzione un sepolto vivo in un carcere speciale in cui molto difficilmente potrà sopravvivere per tanti anni. La storia dimostra che le proteste contro le dittature per la difesa dei diritti umani non hanno successo senza una forte crescita di consapevolezza da parte dei cittadini, sudditi di quei regimi. Ma un sussulto di coscienza popolare e una reazione più diffusa contro questo misfatto giudiziario potrebbero essere aiutati dalla solidarietà internazionale per Navalny. Auspico che anche in comunità locali come la nostra, di forte tradizione democratica, lo sdegno nei confronti di un processo staliniano privo di ogni tutela e garanzia per l’imputato non scivoli nella passività e nell’indifferenza. Finora a Forlì neppure un ordine del giorno di denuncia da parte del consiglio comunale! Le assemblee elettive locali, i partiti e l’associazionismo sono chiamati a prendere posizione con la promozione di concrete iniziative politiche e culturali. Il 21 agosto sarà il 50esimo anniversario dell’invasione sovietica della Cecoslovacchia: un’altra pagina particolarmente buia del cosiddetto ’socialismo reale’. Farne memoria è un dovere per chi, di qualsiasi colore politico, ama la libertà.

Pierantonio Zavatti