Anche il Bidente riparte Dai 20mila spettatori per gli artisti di strada ai bagnanti al fiume

Un Ferragosto da incorniciare nell’alta Valle del Bidente dove a Corniolo, Spinello, Campigna, nel Parco nazionale, a Ridracoli, nel fiume Bidente come nei piccoli centri si è registrato il tutto esaurito. E il successo strepitoso della XXXII edizione del Festival Di Strada in Strada promosso dalla Pro loco di Santa Sofia è stato lo specchio più evidente con le 20.000 presenze registrate dall’11 al 15 agosto. Un successo cercato, ma non scontato dopo l’alluvione del 16 - 17 maggio in Romagna e il primo appuntamento post Covid, anche se l’anteprima alla diga di Ridracoli con il funambolo zen Andrea Loreni aveva evidenziato la voglia dei romagnoli di tornare a ritrovarsi.

"Ho capito che la cinque giorni degli artisti di strada – commenta il sindaco Daniele Valbonesi – avrebbe avuto successo quando ho visto la voglia di mettersi a disposizione della propria comunità di tantissimi volontari, ragazze e ragazzi con quel desiderio di divertirsi lavorando, la cura del dettaglio per non lasciare nulla al caso. Il tutto sotto la guida della Pro loco che ha saputo mettere assieme associazioni, attività economiche e un programma artistico di altissimo livello. Un evento artistico, di promozione del territorio e che ha portato il tutto esaurito nelle strutture ricettive di Santa Sofia e dei comuni vicini. L’evento e il pienone in tutta l’Appennino ha anche il sapore del riscatto, della voglia di rialzarsi anche dopo i tragici momenti di metà maggio dei quali portiamo ancora le ferite. Mentre si inizia già a pensare alla prossima edizione, posso dire che l’Amministrazione Comunale – conclude il primo cittadino – continuerà a fare la sua parte e a mettere a disposizione spazi, idee, risorse utili alla valorizzazione e alla promozione dell’alto Bidente e che tra questi avremo la piena disponibilità della sala Milleluci, un simbolo del nostro passato e del nostro futuro".

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente della Pro loco Alberto Domeniconi. "Non nascondo che eravamo un po’ allarmati dai disagi di viabilità che ha creato l’alluvione e che avevano portato un calo di turismo nei mesi passati, invece il Festival si è confermato vincente e i numeri parlano chiaro. A tal proposito vorrei sottolineare anche il pronto intervento dell’amministrazione nella gestione del semaforo nella giornata di Ferragosto insieme alle forze dell’ordine. Abbiamo offerto spettacoli di ancora più alto livello oltre a una performance rivoluzionaria itinerante (i Rara Woulib) che ha portato centinaia di persone a vedere angoli di Santa Sofia sconosciuti ai più, tra i quali, la citazione è d’obbligo per la corte e il parco interno di Palazzo Bianchini Mortani su gentile concessione della famiglia, che ringrazio nuovamente. La crescita del Festival Di Strada in Strada è dovuta all’alta qualità degli spettacoli, al grande lavoro fatto nei mesi precedenti anche in termini di investimenti in pubblicità grazie anche alle risorse del Pnnr e naturalmente all’attività preziosa dei nostri 200 volontari che ringrazio".

E adesso si guarda avanti. "Siamo già pronti e proiettati nella manifestazione del prossimo anno – conferma Domeniconi –, cercando sempre di migliorare gli spettacoli e l’operatività durante il festival eliminando i piccoli disagi riscontrati e di cui ci scusiamo. Un ringraziamento – conclude – all’amministrazione comunale, alla Regione Emilia-Romagna, al Ministero della Cultura e ai numerosi sponsor che ci permettono con i loro contributi di investire nella manifestazione".

Oscar Bandini