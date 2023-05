Anche il Bidente senza pace Sp 4, difficili i lavori a Pianetto Paurose frane pure sul Carnaio

di Oscar Bandini

Ancora 300 le persone isolate a Civitella e 30 gli evacuati. Arrivano gli elicotteri dell’ Aeronautica Militare per raggiungere le abitazioni isolate nella vasta e martoriata campagna di Cigno, Giaggiolo, Civorio, Castagnolo, Collina, Seggio, Montevecchio, Petrella, Badia Voltre, Montaccio, San Giovanni in Squarzarolo e Monte Aglio.

"Abbiamo richiesto anche l’intervento dell’esercito – precisa il sindaco Milandri –, per liberare numerose strade interrotte da frane con l’escavatore. L’acquedotto è ancora interrotto e i cittadini sono riforniti con le autobotti nel piazzale Berlinguer di Civitella. I deliranti che scrivono sui social fake news pericolose vengano a darci una mano".

Da Santa Sofia non è possibile raggiungere da giorni i comuni vicini, in quanto è chiusa al traffico la Sp4 Bidentina ad esclusione dei mezzi di soccorso e a quelli autorizzati dalla Provincia. La situazione più grave è quella della frana di Pianetto che sembra non fermarsi, rendendo così pericoloso l’intervento delle ditte private e degli operatori della Provincia di Forlì-Cesena. Al momento da Santa Sofia si può arrivare a San Piero in Bagno solo utilizzando la provinciale per Spinello deviando verso Sant’Uberto e Gamberini, in quanto la provinciale del Carnaio è distrutta in più punti e 102 sono i residenti isolati. Il Centro Operativo Sicurezza dei vigili del fuoco cerca di costruire un varco alternativo. Risolto invece il collegamento con Poggio alla Lastra e Ridracoli - Strabatenza. Chiuse la comunale di Santa Sofia in direzione di Collina di Pondo e la consorziale Tre Fonti - Cornieta. Tra i passi appenninici chiusi ci sono quelli del Muraglione, Colla Tre Faggi e Mandrioli, mentre quello della Calla è aperto.

"Al momento la situazione a Galeata, pur presentando criticità, è tuttavia sotto controllo – conferma la neo sindaca Francesca Pondini, che da martedì scorso, appena eletta, si è messa a coordinare l’azione del CoC –. Per quanto riguarda la viabilità si evidenziano frane all’ingresso della via per Sant’Ellero, che è stata chiusa al traffico. La strada delle Forche per San Zeno è percorribile solo dai mezzi per le emergenze. La Sp4 fino a Forlì invece risulta percorribile. A San Zeno è stata ripristinata la corrente elettrica e anche il gas che mancavano da più di due giorni. Inoltre, attraverso la Protezione Civile, giornalmente viene garantita la consegna alla popolazione di farmaci e beni di prima necessità. Un elicottero militare ha consentito il recupero di un anziano con problemi di salute nel territorio di Buggiana. Al momento rimane a disposizione dei residenti l’autocisterna collocata in piazza Palareti – conclude – per l’approvvigionamento di acqua potabile e la Fonte Nuova per gli altri usi domestici".

A Meldola la viabilità è interrotta in 15 tra strade provinciali, comunali e vicinali; riaperte solo alle auto la Valdinoce-Montecavallo e la Vernaccia-Montevescovo.