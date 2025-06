"Anche il Comune si faccia carico del futuro dell’Istituto"

Il consiglio comunale di Forlì ha approvato all’unanimità una mozione che chiede all’amministrazione comunale di farsi carico presso la Regione e il Ministero della Salute del futuro dell’Irst di Meldola.

Inizialmente presentata dai capigruppo della maggioranza ed esposta in aula dal consigliere della Civica, Enrico Pieri, la mozione ha visto il convergere anche dell’opposizione con alcune limitate correzioni all’istanza iniziale.

Durante il dibattito si sono confrontati i consiglieri soprattutto su alcune questioni di bilancio, più o meno coperto dal contratto con l’Ausl Romagna, e c’è stata una larga concordanza sul fatto che il futuro dell’istituto meldolese debba essere puramente pubblico "cosa che adesso non è", come ha ricordato il consigliere dem, Graziano Rinaldini, che in passato si è seduto nel consiglio di amministrazione della struttura.

Proprio questa ambiguità di istituto privato, ma con partecipazione pubblica, è all’origine dei dubbi sul suo futuro economico, da qui la richiesta che la Regione Emilia-Romagna e il Ministero della Sanità indichino chiaramente la strada maestra da perseguire affinché possa rimanere il centro di eccellenza che è, garantendo così indotto e posti di lavoro, oltre che la ricerca e la cura per gli ammalati oncologici.

Limato l’ultimo scoglio che vedeva contrapposti di banchi di maggioranza e opposizione, quindi eliminando ogni riferimento a quanto l’Ausl ha riconosciuto all’Irst per le prestazioni mediche dell’ultimo anno, il consiglio comunale con 21 voti su 21 presenti ha approvato all’unanimità la mozione.

Matteo Bondi