Anche il gruppo Sbandieratori e musici di Terra del Sole in azione domani a ‘Di giovedì’

Non solo mercatini, ma anche stampa a ruggine e giochi di bandiere animeranno il cuore cittadino di Castrocaro Terme domani sera in occasione della rassegna settimanale estiva ‘Di giovedì - arte, antichità, aperitivi’, promossa dal consorzio Castrumcari in collaborazione con il Comune. Piazza Mazzini sarà punteggiata da bancarelle ricche di opere dell’artigianato e del brocantage, con tante proposte frutto di creatività e abilità manuale, e ancora di prodotti tipici del territorio.

Dalle 19 nella vicina piazza del Buonincontro spazio al mercato dei bambini con vendita scambio di giochi, giornalini, figurine e altro mentre alle 20 inizieranno le letture a cura dei volontari di Nati per leggere. La partecipazione al mercatino dei piccoli è gratuita, ma su prenotazione (ufficio turistico 0543.769631 e 350.5193970, [email protected]).

Alle 21 andrà in scena un’esibizione destinata ad appassionare i presenti: il gruppo Sbandieratori e musici di Terra del Sole darà vita a uno spettacolo con protagonisti vessilli, tamburi e chiarine. La cittadella ha una lunga tradizione nell’attività di rievocazione storica e la compagnia vanta importanti risultati, tra cui tre titoli di campione d’Italia under 18 della Lega Italiana Sbandieratori.

Dalle 20 alle 22 è previsto il laboratorio di stampa a ruggine a cura della Pro loco di Terra del Sole. I ragazzi potranno apprendere l’antica arte dello stampatore, realizzando la propria tovaglietta decorata: un prodotto di artigianato artistico che ha sempre caratterizzato la Romagna secondo una tradizione che purtroppo va scomparendo.

Chi lo desidera potrà fare shopping nei negozi, aperti in orario serale, e degustare un aperitivo in compagnia nei bar e nei ristoranti locali. Al bar Big Bang si balla con i dj Pitar, Paganini e Ricciò. La rassegna, a ingresso libero, è in programma ogni settimana al giovedì fino al 24 agosto, dalle ore 19 alle 24.

f. m.