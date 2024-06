Anche il paese di Beatrice si tinge di giallo

Anche Portico ha deciso di partecipare alla festa della Grande Boucle (la più grande corsa di biciclette a tappe). E lo fa, grazie alla Pro loco che per sabato sera ha organizzato alle 19.30 ‘Mangia e bevi in Giallo’, Apericena allo Scartocio nel Giardino di Dante e Beatrice. "Noi della Pro loco – racconta la presidente Lucia Santandrea – pensiamo all’allestimento (tavoli, sedie ecc.) e voi alla cena da condividere con i vostri amici, tutti in giallo". La Pro loco chiede per l’organizzazione un contributo di 3 euro a persona per il coperto (gratis per i bambini fino alla classe quinta della primaria). La prenotazione dei tavoli è obbligatoria per motivi organizzativi entro oggi (negozio Cambia look: 342.8557148; Eva: 347.9685981). "Il tutto – assicura la presidente – sarà allietato da intrattenimento musicale, allegria dei partecipanti e dai volontari della Pro loco".

Ma quali sono i legami di Portico col Tour? Oltre a condividere con i corridori della manifestazione fra le più seguite al mondo la strada statale 67 o dei Due Mari (Tirreno e Adriatico) da Firenze fino al Cavallino, Portico condivide parte della sua storia con le città della partenza e dell’arrivo della prima tappa, cioè Firenze e Cesenatico.

Con Firenze condivide la storia dei Portinari, che dal XIII secolo ebbero a Portico un loro palazzo, dove nacque Folco il padre di Beatrice, la donna cantata da Dante, il quale visse in esilio in molti luoghi dell’Appennino (fra cui Premilcuore, Portico e San Benedetto in Alpe e l’Acquacheta), e con Cesenatico condivide la storia di Pantani, che amava allenarsi su molte strade del territorio. Sintesi di questo intreccio di rapporti è la location dell’iniziativa: il Giardino di Dante e Beatrice colorato di giallo per l’occasione.

Quinto Cappelli