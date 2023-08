Anche il Parco d’Abruzzo in aiuto "Ci ha ricordato il terremoto"

di Martina Rossi

Nonostante siano passati quasi tre mesi dalla tragica alluvione, le iniziative di sostegno non si sono fermate nemmeno nei mesi più caldi dell’anno. Uno dei casi è quello dei dipendenti del Parco nazionale d’Abruzzo. Due squadre composte da quattro persone, tra cui guardie parco ordinarie e ausiliari, sono giunte a Forlì per due settimane a luglio per dare una mano alle famiglie colpite. "Quest’attività di sostegno l’avremmo voluta svolgere fin dall’inizio dell’emergenza, ma in quel momento c’erano problemi logistici non trascurabili, come la difficoltà nel trovare un appoggio – racconta Luciano Sammarone, direttore del Parco – e quindi abbiamo deciso di posticipare il nostro intervento, componendo due squadre di volontari che si sono date il cambio nelle due settimane".

L’iniziativa sarebbe dovuta durare un mese, ma alcuni imprevisti e la stagione turistica hanno diminuito la permanenza degli aiuti nei nostri territori. "Il furgone con cui le squadre si muovevano si è rotto e la riparazione ci ha fatto perdere giorni, il tutto insieme al caldo anomalo dello scorso mese che ha richiesto la presenza di più addetti nel Parco, anche per la paura degli incendi – spiega Sammarone –. Per questo abbiamo pensato di riproporre quest’iniziativa a settembre, quando anche la stagione turistica in Abruzzo sarà volta al termine".

Durante la loro permanenza, i volontari sono stati messi in contatto con le famiglie ancora bisognose di assistenza. In alcuni casi c’è stato bisogno di spalare del fango non ancora del tutto solidificato o di trapanare nelle zone in cui era diventato come cemento. In seguito agli aiuti ricevuti, gli alluvionati hanno espresso la loro gratitudine e hanno chiesto ai membri delle due squadre di fare ritorno, visto l’enorme lavoro ancora da svolgere. "Dai racconti che mi sono stati fatti, ho capito che l’emergenza è tuttora in atto, molte famiglie non hanno ancora un tetto sotto cui vivere. Questo fatto mi ha riportato all’esperienza che ho vissuto in prima persona dopo il terremoto dell’Aquila – conclude il direttore –. C’è ancora molto da ripristinare prima di poter tornare alla normalità; perciò, vogliamo tenere vivo il legame con Forlì e fare ritorno nei prossimi mesi".