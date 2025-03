Anche il premio Oscar Sorrentino conquistato dalla Health Clinic

Un altro volto noto alla Lucia Magnani Health Clinic di Castrocaro. L’ultimo nome altisonante a soggiornare nella rinomata struttura è quello di Paolo Sorrentino, regista premio Oscar. L’autore de ‘La grande bellezza’, film vincitore della statuetta nella categoria riservata alla cinematografia straniera, ha raggiunto il tempio del benessere, dove si pratica il metodo scientifico per vivere meglio e più a lungo. Per il regista napoletano, che in carriera ha conquistato anche un Golden Globe, otto David di Donatello e altrettanti Nastri d’argento, l’opportunità di conoscere l’innovativo progetto di prevenzione che sposa il know-how sanitario di GVM Care & Research e le proprietà terapeutiche e preventive delle acque termali castrocaresi.

Un percorso che contempla una parte medica, con visite, esami di controllo e approfondimenti diagnostici, tra cui la valutazione dello stress ossidativo, quindi la definizione di un piano alimentare, di fitness, trattamenti termali ed estetici creati su misura per ogni ospite. Chiamato a intraprendere un iter specialistico in base all’obiettivo prefissato. "È stato un piacere accogliere Sorrentino alla Lucia Magnani Health Clinic, dove ha avuto modo di confrontarsi con Lucia Magnani e scoprire da vicino la sua visione di Ben Essere e longevità attraverso l’esclusivo metodo Long Life Formula", si legge in un post pubblicato sulle pagine social della struttura.

Prima di Sorrentino, che vanta in bacheca anche un terzo posto al Premio Strega 2010 al debutto nel mondo letterario, numerosi altri ‘vip’ hanno testato il metodo Long Life Formula: da Chiara Ferragni a Simona Ventura, da Barbara D’Urso a Roberto Bolle, Ornella Vanoni e Jovanotti passando per la top model Mariacarla Boscono, Enzo Miccio e Carlo Cracco. Questi ultimi sono poi entrati a far parte dell’orbita Longlife come collaboratori nell’ambito delle rispettive professioni ovvero wedding ed enogastronomia stellata.