Anche la Fumettoteca in campo con la mostra ’Da Maus a Maus’

Anche la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati ‘Calle’ partecipa alla celebrazione per la giornata della memoria e lo fa proponendo una mostra consultabile sia in sede che online.

A partire da domani fino al 31 gennaio sarà allestita l’esposizione intitolata ‘Da Maus a Maus’, un tributo al fumetto Maus, e poi, dalle 14 alle 18, si terrà un’apertura straordinaria.

"Maus è stato, e tutt’ora è – precisa l’esperto di fumetti Gianluca Umiliacchi – un prodotto notevole ed efficacie, sempre attuale. Un duro lavoro che accompagna il lettore in un periodo di grande risonanza tra le immagini, le tavole e le vignette, scritte o disegnate per dare voce all’Olocausto. E’ un libro a fumetti che ha saputo suscitare emozioni contrastanti. Per questo motivo, discostandoci dalle narrazioni e dalle ricorrenze ufficiali, offriamo al pubblico un’iniziativa di grande interesse sociale e culturale, ancor più attuale delle solite formalità. In questo frangente è doveroso un ‘tribute to Maus’ e con l’esposizione dei tanti omaggi eseguiti negli anni, – conclude Umiliacchi – diamo voce a ‘Da Maus a Maus’ con la consapevolezza che fra cento anni sarà sempre un fumetto attuale".

Al pubblico saranno regalate copie di fumetti, fino ad esaurimento. Per informazioni: 339.3085390, [email protected]