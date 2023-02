Anche quest’anno Alessandrini ha vestito le star di Sanremo

Il palco di Sanremo è già stato (indirettamente) calcato ormai molte volte dal marchio di abbigliamento forlivese ‘Daniele Alessandrini’ che, nel corso degli anni, grazie in particolare all’impegno dello stilista Matteo Alessandrini (foto), ha curato il look di numerosi cantanti, valutando ogni singolo dettaglio del look. Suoi, ad esempio, erano gli abiti di Alessandro Gabbani sia nel 2016 che nel 2017, quando conquistò il pubblico e la giuria prima con ‘Amen’ e poi con ‘Occidentali’s karma’, arrivando in entrambi i casi alla vittoria. Ha indossato un abito ‘made in Forlì’ anche Ermal Meta che, sempre nel 2018, ha vinto la competizione insieme a Tommaso Moro con ‘Non mi avete fatto niente’, così come, nello stesso anno, hanno fatto i componenti de ‘Lo stato sociale’, quando hanno lanciato il loro tormentone ‘Una vita in vacanza’ che raggiunse il secondo gradino del podio e rimase per settimane in vetta a ogni classifica.

Anche quest’anno il brand è entrato all’Ariston. Durante tutte le serate del festival erano ‘Daniele Alessandrini’ gli abiti indossati dal maestro d’orchestra di Lazza, Enzo Capagnoli. Non solo: è stato curato da Alessandrini anche il look del cantautore Michele Zarrillo, cliente storico del brand, che, nella serata di venerdì – quella dedicata alle cover – si è esibito come ospite del giovanissimo Will, star di YouTube amata dai giovanissimi che quest’anno ha gareggiato a Sanremo con ‘Stupido’. Will, insieme a Zarrillo, ha cantato il brano ‘Cinque giorni’.