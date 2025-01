Anche qui festa grande per gli amici a quattro zampe

Anche nelle parrocchie di Ladino e Castrocaro si è svolta la tradizionale benedizione degli animali Sant’Antonio abate. A Ladino, frazione di Forlì alla porte di Terra del Sole, la pioggia caduta nella notte precedente la cerimonia ha precluso la partecipazione di cavalli, che normalmente raggiungono la grande area verde adiacente alla chiesa di San Martino direttamente dalla campagna, degli asinelli e del piccolo pony, ormai mascotte della manifestazione. Assenza che tuttavia non ha precluso il regolare svolgimento del rito che ha visto protagonisti tantissimi cani e qualche gatto. Tra i cagnolini particolarmente festeggiati Lolita, tenerissima sedicenne, e la bassottina arlecchino Chloe, 3 mesi di età, 80 grammi alla nascita e oggi uno splendido batuffolo. Tra i gatti la bella Virgola, ventidue anni di vitalità. A rallegrare la mattinata, a dispetto del cielo grigio, ci hanno pensato i ’Cavalieri dei Crinali’, sodalizio formato da amici di tutta la Romagna, accomunati dall’amore per i cavalli e la buona tavola. E in linea con quest’ultima attitudine, gli ex ragazzi (per età ma ragazzini per indole e spirito) hanno preparato carne alla griglia e distribuito panettone e vin brulè. Stessa liturgia a Castrocaro, dove nel pomeriggio tanti cani e gatti, accompagnati dalle rispettive ‘famiglie’ umane, hanno ricevuto la benedizione impartita dal parroco don Urbano Tedaldi, che da alcuni anni ha introdotto il rito anche all’ombra del Campanone. Il parroco ha quindi letto la preghiera per gli animali e distribuito il pane benedetto.

Francesca Miccoli