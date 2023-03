Anche sulle ciclabili attenzione alla segnaletica

Franco

Fiorini *

La circolazione dei veicoli sulle strade deve rispettare le informazioni fornite dalla segnaletica verticale e orizzontale, e ciò vale anche per i percorsi ciclabili. Il segnale verticale di pista ciclabile deve essere posto all’inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni (art. 122, comma 9b del regolamento del Codice della Strada).

Il segnale verticale di pista ciclabile contigua al marciapiede (figura sopra) e quello di percorso pedonale e ciclabile (figura sotto) devono essere posti all’inizio dei percorsi corrispondenti e vanno ripetuti dopo le interruzioni o dopo le intersezioni (art. 122, comma 9c reg. CdS). Quando il segnale è posto dopo le intersezioni, esso ha lo scopo di indicare al ciclista proveniente dall’intersezione stessa quale è la direzione permessa nel nuovo percorso.

I segnali verticali di fine pista ciclabile, di fine pista ciclabile contigua al marciapiede, di fine del percorso pedonale e ciclabile devono essere posti solo alla conclusione dei percorsi suddetti. Gli attraversamenti ciclabili e pedonali garantiscono la continuità della pista ciclabile (art. 146 comma 1 reg. CdS) e dei percorsi promiscui (parere del Ministero dei Trasporti - protocollo 0001016 del 1822016), per cui, in quel caso, non deve essere messo questo tipo di segnale.

Va sottolineato che il ciclista è obbligato a percorrere le pistecorsie ciclabili (art. 182, comma 9 del CdS), ma non i percorsi promiscui ciclabili e pedonali (parere del Ministero dei Trasporti protocollo 000 1016 del 1822016).

* componente

del direttivo Fiab Forlì

(Amici della bicicletta)