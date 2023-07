Anche Zattini accelera "Danni per 34 milioni, alcuni vanno riparati già entro l’autunno"

Si è parlato di frane, strade, fiumi e agricoltura, nel corso dell’incontro che si è tenuto ieri mattina tra la Provincia, il Comune, la Regione e i vigili del fuoco, per la prima volta alla presenza del generale Figliuolo. Due i fronti aperti in ambito provinciale: le infrastrutture stradali, con 485 dissesti di cui 30 vere e proprie frane, per le quali si stima un danno di circa 400 milioni di euro e i corsi d’acqua, per i quali sono previsti interventi di somma urgenza per 38 milioni di euro a cui si sommano quelli in capo al consorzio di bonifica per ulteriori 11 milioni.

Il sindaco di Forlì Zattini, al termine dell’incontro, ha manifestato particolare soddisfazione per l’invito di Figliulo a "non fermare i cantieri" e "procedere con urgenza". "È una notizia importantissima e rassicurante per noi amministratori, penso soprattutto ai piccoli comuni montani". Ma adesso bisogna correre: "Resto preoccupato per i corsi d’acqua. I cittadini sono spaventati ed è necessario che si proceda al più presto con il ripristino delle fratture esistenti, sapendo che eventi di questa portata potrebbero ricapitare". Zattini, poi, ha portato al generale alcuni dati: "L’alluvione ha coinvolto circa il 40% del territorio comunale, ovvero 43mila residenti. Da una prima ricognizione, emergono 1.258.326 milioni di euro spesi per il soccorso e l’assistenza alla popolazione, 34.256.735 milioni per i danni al patrimonio pubblico. Risorse importanti, che in parte abbiamo anticipato". Tale importo è quantificato in 9 milioni. "Per consentire un graduale ritorno alla normalità servono ancora interventi a scuole, impianti sportivi e aree verdi".

Dopo le dichiarazioni di Figliuolo, ha aggiunto: "Dobbiamo dare risposte sulla messa in sicurezza entro ottobre. Sarà una corsa contro il tempo? Deve esserlo...". Stima che il danno totale dell’alluvione, non solo a Forlì, si aggiri sui 10 miliardi, "ma l’importante è cominciare, anche se sui ristori ci vorrà un po’ più tempo. A brevissimo definiremo come intervenire con le sottoscrizioni raccolte".

Anche al generale Figliuolo, secondo quanto ricostruisce una nota del Comune, Zattini ha sottolineato l’importanza "di procedere in maniera spedita con i ristori. Noi stiamo già liquidando le prime tranche dei Cas e dei Cis, ma sarà determinante l’iniezione di ulteriori risorse a sostegno delle famiglie e dei cittadini alluvionati". Ed è tornato a chiedere "la definizione di un protocollo nazionale che ci dica come muoverci in casi come questo. Non possiamo temporeggiare in attesa di autorizzazioni e permessi da parte della Regione o dello Stato".

Lasciando il palazzo della Provincia, Zattini ha assicurato che "Figliuolo tornerà a visitare il territorio". Intanto, è rassicurante "il ruolo di primo piano che il generale assegna ai comuni, in virtù della loro conoscenza del territorio, nonché la buona collaborazione con Governo e Regione. È quello che i cittadini si aspettano". Quanto alle precedenti polemiche sulle risorse da stanziare, "quella di Figliuolo è la posizione del Governo".