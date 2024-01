Ancora lavori in centro. Chiusa via Flavio Biondo

Ai lavori già in atto in corso della Repubblica se ne sommano altri che interessano sempre alcune vie del centro storico. A partire da domani e fino all’11 febbraio è disposta la chiusura di via Flavio Biondo, con divieto di transito provenendo da corso della Repubblica. La ragione è lo "svolgimento di lavori urgenti". Sarà inoltre necessario il restringimento della carreggiata di corso della Repubblica nel lato dei numeri civici pari.

Il traffico proveniente da corso della Repubblica e diretto in via Flavio Biondo sarà deviato in via Baratti, via dall’Aste, via Arsendi, via Flavio Biondo, piazza Morgagni. In alternativa sarà deviato in via Filopanti, piazza XX Settembre. In ragione di queste variazioni sarà sospesa la Ztl fino alla via Baratti, su tutta la via Baratti, su via Dall’Aste (solo nel tratto compreso tra via Baratti e via Bruni), in via Raniero Arsendi ed infine in via Quirico Filopanti. Rimarrà invariata la Ztl nel tratto compreso tra via Baratti e piazza Saffi. Si riuscirà ad accedere in via Flavio Biondo, grazie all’istituzione temporanea di doppio senso di marcia, solo provenendo da via Raniero Arsendi. Verrà istituito il divieto di transito per chiusura parziale del marciapiede nei tratti indicati in loco in base all’andamento dei lavori sull’intersezione di via Flavio Biondo con corso della Repubblica.

Inoltre sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati nei tratti indicati.

Non solo: E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che, nell’ambito dei lavori finanziati dal Pnrr che prevedono anche un potenziamento del sistema elettrico, nelle giornate di domani e martedì effettuerà un intervento di ammodernamento della cabina elettrica situata in prossimità del centro storico per garantire una migliore qualità e continuità del servizio elettrico e prevenire guasti incipienti. Le operazioni richiederanno un’interruzione del servizio elettrico dalle 8.30 alle 16 sia domani che martedì.

Ecco quali saranno le vie interessate: via Pisacane 13, 17, 21, da 31 a 33, da 37 a 39, 43, 49, 55, 59, da 63 a 67, 71, da 10 a 14, da 18 a 22, 26, da 34 a 36; piazza Cavour 29, da 33 a 35, da 39 a 41, da 45 a 47, da 30 a 38, da 42 a 44, 48; via Benedetti da 7 a 11, da 2 a 4, 8; via De Amicis 1, da 4 a 8, 12, 4d; via Pedriali 19.