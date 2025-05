Ancora lavori sulle colline. Da Giaggiolo a Collinello: 2,4 milioni

La Provincia di Forlì-Cesena ha indetto due gare per un valore complessivo di 2,4 milioni di euro per lavori di messa in sicurezza e di ripristino della strada provinciale 102 ‘Giaggiolo-Pian di Spino’ in Comune di Civitella e la numero 83 denominata ‘Polenta’ in Comune di Bertinoro (nella foto, la frana in località Collinello): entrambe sono state danneggiate dall’alluvione del maggio 2023.

Per la prima l’importo è di un milione di euro e per la seconda di 1,4, somme finanziate dal Commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio. "La fase di progettazione è in corso e, salvo imprevisti – precisa la nota della Provincia – si prevede la conclusione dei lavori entro la seconda settimana di giugno. L’indagine di mercato è rivolta a operatori economici che possiedano le qualifiche necessarie e che siano interessati a partecipare alle successive procedure negoziate per l’affidamento dei lavori. La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissata per il 7 giugno".

A sua volta Roberto Cavallucci, consigliere delegato alla viabilità forlivese, spiega: "Con l’apertura della fase di gara per la Sp 102 ‘Giaggiolo-Pian di Spino’ e la Sp 83 ‘Polenta’ si avvicina la fase esecutiva di interventi importanti e molto attesi dalle comunità di Civitella e Bertinoro. I lavori, che contiamo di affidare entro l’estate, rappresentano un passo fondamentale per la messa in sicurezza della viabilità del territorio".

o. b.