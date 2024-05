Ancora le fogne nel mirino: "Sono pulite come dice il sindaco?". Petetta: "Intervenuti più volte. Ora nuove verifiche sotterranee"

Le fogne, messe a dura prova dall’acquazzone di mercoledì sera nel quartiere di San Benedetto, erano pulite? Ieri lo ha messo in dubbio Graziano Rinaldini, intervenuto a un evento dei Verdi, constatando l’azione degli autospurgo. E anche RinnoviAmo Forlì, la lista civica che sostiene il candidato del centrosinistra, ha rilanciato il tema. Lo ha fatto citando l’intervista che il Carlino ha pubblicato ieri al sindaco Gian Luca Zattini (tutti i candidati sono stati interpellati sui temi della ricostruzione): "Fogne censite e pulite", ha detto.

"Auspichiamo che le parole del sindaco siano affidabili", scrivono i civici di centrosinistra. Ma annotano che "i forlivesi hanno visto crescere le proprie preoccupazioni parallelamente al livello dell’acqua". Il riferimento è a via Monte Nero e via Monte San Marco, traverse di via Isonzo vicine alla ferrovia. "La situazione era preoccupante. I tombini sembravano turati", è il commento di Franca Patuelli, candidata della lista che vive a San Benedetto. A proposito: critiche al Comune di Forlì, ancora una volta, sono state espresse mercoledì anche dalla Cgil di Forlì-Cesena: "Non basteranno cerimonie, statue, convegni, a cancellare la verità, la sofferenza, l’indignazione".

Contattato, l’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta (nella foto piccola), spiega: "Durante e dopo l’alluvione, quei tratti di fognature sono stati puliti diverse volte. Mercoledì sera c’è stato solo un rallentamento nel drenaggio dell’acqua". In altre parole, come è accaduto altre volte, le buchette non sono riuscite a raccogliere l’acqua più velocemente di quanta ne cadesse dal cielo. "Ieri Hera ha eseguito un’ulteriore puntuale azione di pulizia: nei prossimi giorni metteranno le telecamere per vedere se ci sono altre criticità". Sottolinea comunque che "gli interventi sono stati tempestivi". L’assessore, riferisce il Comune, "è intervenuto porta a porta in via Pelacano, via Isonzo e vie limitrofe", "presente tutta la notte".

Ieri è intervenuta anche la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri: "Il territorio ha reagito, si è rialzato sostenuto dal grande spirito dei romagnoli e dalle risorse straordinarie che, dal Governo Meloni, sono state stanziate in tempi record. A distanza di un anno le somme urgenze sono state rimborsate al 100%, sono stati stanziati 3,5 miliardi per la messa in sicurezza del territorio che, ricordiamolo, spetta a Regione ed enti locali, e sono partiti i risarcimenti del 100% dei danni ai privati. Si poteva fare di più? Si poteva fare meglio? Sicuramente lo poteva fare Elly Schlein, quando era vicepresidente dell’Emilia-Romagna". E ricorda che "i privati danneggiati dell’alluvione di Villafranca del 2019 sono stati rimborsati solo dopo 5 anni".

Sulle polemiche di questi giorni si leva, da destra, anche la voce di Daniele La Bruna, esponente della Democrazia Cristiana candidato con la civica Forlì Cambia: "Il sindaco Gian Luca Zattini ha preferito, anziché mettere le scarpe nel fango per mostrarsi alla platea, restare nell’ombra a coordinare il corretto funzionamento della macchina dei soccorsi".