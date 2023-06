Ancora polemiche su Melandri Tassani: "Lascio l’incarico, gli archivi del ‘900 sono fermi"

L’alluvione in via Asiago ha distrutto o danneggiato parte dello storico patrimonio museale, bibliotecario e archivistico della città. Nel mirino delle polemiche è finito l’assessore alla cultura Valerio Melandri. Ad attaccarlo è anche Giovanni Tassani, storico e assessore alla cultura a Forlì negli anni Novanta: "Nei giorni dell’alluvione e successivi, la prima cosa che mi viene invece da sottolineare è l’irreperibilità dell’assessore Melandri, rimarcata da tutti".

Tassani, cosa avrebbe dovuto fare secondo lei?

"Mostrare almeno sensibilità verso il personale della biblioteca Saffi a ritmi sfiancanti in via Asiago. A proposito: si trattava di un luogo inadeguato di rifugio-magazzino, da anni, di beni culturali".

Però quel magazzino è stato scelto ben prima dell’inizio del suo mandato.

"Ma pare che non ne sospettasse neppure l’esistenza. Tutte le istituzioni si sono fatte vive, cooperando al duro lavoro anche manuale, ed hanno contribuito alle soluzioni tecniche e logistiche del drammatico problema. Dov’era l’assessore?".

In quei giorni si era, a quanto pare, dimesso.

"Ci sono criticità nella gestione della cultura anche prima dell’alluvione. Lo stato di ‘sgoverno’ del patrimonio culturale forlivese in questi ultimi anni si è molto aggravato, con fughe di personale verso altre città e prepensionamenti senza rimpiazzi. È mai possibile che tutto il settore cultura conti un solo dirigente, che ha compiti da svolgere anche presso altri assessorati?".

Quali sono secondo lei i progetti che presentano criticità?

"Non posso non rimarcare la mancata convocazione, da parte del Comune, della commissione solennemente istituita in gennaio insieme a Fondazione Cassa dei Risparmi e Fondazione Ruffilli, con avallo e sostegno della Regione e dell’Archivio di Stato, al fine d’iniziare un vasto programma di digitalizzazione degli archivi Paulucci di Calboli. Quattro mesi di silenzio totale".

È un progetto che la coinvolge da vicino. Grazie anche al suo impegno nell’ultimo anno il Comune ha acquisito i due grandi archivi dei due rami familiari Paulucci di Calboli. Perché è tutto fermo?

"Al momento non ho altra risposta se non la contrarietà dell’assessore Melandri alla volontà dello stesso sindaco. Forse perché il progetto non porterà consensi immediati. Sta di fatto che da gennaio a oggi non si è mai fatto cenno da parte del Comune all’intesa sugli archivi".

Lei era stato designato dalla Fondazione Ruffilli nella commissione tecnico-operativa. Come intende procedere?

"La Fondazione Ruffilli è stata sempre generosa col Comune. A parte i due archivi Paulucci, io personalmente ho acquisito per donazione dei suoi figli l’Archivio di Armando Ravaglioli, protagonista con Walter Ronchi delle tre riviste giovanili Guf di Forlì, ma a diffusione nazionale: consentiranno di far vedere al mondo autografi di Calvino, Grassi, Strehler, Testori, Scotellaro. Silenzio assoluto e nessun grazie. Ho presentato le mie dimissioni al presidente della Fondazione Ruffilli Piergiuseppe Dolcini. Anche le mie, come quelle di Melandri, sono verbali e non ‘protocollate’. Ma mi pare di poter dire che almeno Dolcini le ha accettate".

Secondo lei Zattini avrebbe dovuto fare lo stesso con Melandri?

"Dispiace dirlo ma mi pare che sia l’assessore Melandri che tiene legato al suo giogo il sindaco Zattini".

Melandri però sta seguendo vari progetti importanti.

"Ne cito due che si stanno ridimensionando e accartocciando se se stessi: il museo del Risorgimento da portare a Villa Saffi e l’ex Asilo Santarelli come centro della città-smart. Materiali del Risorgimento e di Villa Saffi sono nel fango di via Asiago, mentre l’ex Asilo Santarelli pare diventerà rifugio-magazzino di libri dell’Università al primo piano e della Biblioteca Saffi nel seminterrato".

Rosanna Ricci