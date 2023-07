Ancora proteste Timori per le bollette "E case popolari gratis"

Sono molte le preoccupazioni in capo ai cittadini colpiti dall’alluvione del 16 maggio in città. E le polemiche si fanno sempre più aspre. A far da portavoce è il ‘Comitato vittime del fango dei Romiti’, che con una nota prende posizione anche sulla decisione della giunta del sindaco Gian Luca Zattini di utilizzare i fondi raccolti per gli alluvionati come garanzia nei confronti delle banche per concedere prestiti agevolati agli alluvionati stessi.

"Ci sono tanti cittadini che per mutui pregressi e impegni finanziari di vario tipo non sarebbero in grado di restituire alcun tipo di debito ulteriore – afferma il Comitato –. Consigliamo al sindaco di rivedere questa proposta, di mantenere attivo il fondo delle donazioni per gli alluvionati, impegnandosi anzi a pubblicizzarlo ulteriormente e ampliarlo, valutando anche un impegno diretto del Comune di Forlì stesso, che potrebbe destinarvi le risorse provenienti dagli introiti dei dividendi delle partecipate o potrebbe fare un debito, questo sì, a tassi agevolati con gli istituti di credito locali, per anticipare eventuali fondi che potrebbero provenire dal Governo".

Anche sulle bollette che saranno sospese fino al 31 agosto il Comitato mette in allarme la giunta, in quanto l’uso di acqua e energia elettrica è stato maggiore rispetto al normale per pulire quanto invaso dal fango e propone di esentare dal pagamento della maggiorazione, rispetto allo storico dei consumi, gli alluvionati. Arriva anche dal Comitato poi la richiesta di poter censire i danni subiti dalle famiglie, oltre al mantenimento delle raccolte speciali di Alea: "Molte famiglie stanno continuando a svuotare e smantellare pezzi di case".

La preoccupazione sull’arrivo in massa delle bollette finito il periodo della sospensione è anche delle sigle sindacali Sunia Forlì-Cesena, Sicet Romagna e Uniat Emilia Romagna, che chiedono al Comune di Forlì una presa in carico del problema. "Al riguardo abbiamo chiesto e tuttora chiediamo al Comune di Forlì di aiutare questi cittadini – si legge in una nota –, in modo particolare le categorie fragili, che abitano nei palazzi di edilizia residenziale pubblica e che sono anche senza acqua calda e senza ascensore".

A tal proposito, i sindacati aprono un ulteriore fronte polemica. In un incontro con l’assessore al welfare Barbara Rossi, hanno chiesto di azzerare i canoni di locazione dal 1° maggio e fino al momento in cui non vengano ripristinati servizi come, appunto, acqua calda e ascensori che, una volta allagati, non sono più in grado di funzionare. "Il Comune di Forlì ha scelto una strada diversa – spiegano i sindacati – rifiutando questa nostra richiesta e andando ad applicare solamente una riduzione, che al massimo sarà del 50% per i palazzi che abbiano entrambi i problemi: sia gli ascensori inagibili, sia la mancanza di acqua calda". L’assenza di quest’ultima, da sola, comporta una riduzione dell’affitto di solo il 20%, mentre chi non ha subìto nessuna interruzione se non quella dell’impianto di salita e discesa avrà uno sconto del 30%. Se a essere allagate sono le parti comuni, -15%. "Noi continuiamo la nostra battaglia", annunciano i rappresentanti degli inquilini.

Matteo Bondi