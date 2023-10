Ancora scintille tra Lega e Cgil: "A chiedere i permessi è stata la Giorgini"

Ancora non si sono spenti i cori dei manifestanti che la Lega, nelle parole del suo consigliere regionale Massimiliano Pompignoli, torna a parlare di strumentalizzazione, questa volta parlando anche del ruolo specifico della Cgil nell’evento (il sindacato, comunque, figura tra a tutti gli effetti tra gli organizzatori): "Che la manifestazione di oggi sia di parte, nonché strumentale lo dicono i fatti: decine di bandiere delle sezioni più disparate della Cgil regionale, e le carte. Infatti portano la firma di Maria Giorgini, segretaria provinciale della Cgil, sia la comunicazione di svolgimento della manifestazione, inoltrata nei giorni scorsi alle autorità locali, sia la successiva nota integrativa relativa al percorso del corteo. Non è la presidente del Comitato vittime del fango o un coordinatore di quartiere a richiedere il permesso per lo svolgimento della manifestazione agli organi competenti, cosa che avrebbe dato forza alla presunta natura apartitica del corteo, bensì la massima esponente del sindacato di sinistra che, così facendo, si è intestata la piazza di ieri. Pure l’autocarro che ha aperto il corteo è intestato alla Cgil di Bologna, precettata dai compagni locali per ingrossare le fila della manifestazione contro il governo. A questo punto la domanda sorge spontanea: Giorgini o Allegni, Landini o Schlein: chi è che a sinistra detta l’agenda politica del Pd? A Forlì, la manifestazione di ieri ha spazzato via anche gli ultimi sospetti".

Maria Giorgini ribatte alla contestazione: come nei giorni scorsi, la sintesi è che la Cgil ha dato una mano con ciò che serviva agli alluvionati, anche dal punto di vista pratico: "Ci siamo messi a disposizione del Comitato promotore per chiedere i permessi e organizzare la logistica. Lo abbiamo fatto con molto piacere, d’altronde l’appello per l’Appennino, il Comitato Unitario Vittime del Fango, il Comitato Borgo di Faenza e tantissime persone iscritte e non iscritte ci hanno chiesto sostegno e, come abbiamo fatto fin dal 16 maggio, saremo sempre a disposizione e sosterremo le richieste della popolazione alluvionata in città e in Appennino". Rivendica "una piazza plurale e piena di cittadini che chiedono rispetto, ascolto, risorse e interventi urgenti dopo 5 mesi di inerzia". E risponde: "La politica è meglio che si rimbocchi le maniche per dare risposte. Le promesse dei ristori al 100% dei danni e per la messa in sicurezza del territorio vanno concretizzate a partire da questa legge di bilancio. Noi non ci fermeremo e ci saremo sempre".