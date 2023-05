Ancora venti strade chiuse nell’entroterra

A sei giorni dall’inizio dell’alluvione, sono ancora una ventina le strade del Forlivese chiuse al traffico in entrambi i sensi di marcia. Si tratta di strade dell’entroterra, danneggiate dalle conseguenze delle precipitazioni. Su tutto il territorio di Forlì-Cesena i tecnici dell’amministrazione provinciale hanno censito ben 127 frane, ma la situazione è in continua evoluzione per ulteriori smottamenti, soprattutto nel territorio collinare dove intere strade sono state cancellate.

Sulla viabilità parzialmente riaperta (8 strade nel Forlivese) possono transitare veicoli con peso inferiore a 3.5 tonnellate e mezzi di soccorso.

"Gli interventi che stiamo predisponendo sono funzionali a riaprire le strade per far uscire dall’isolamento le persone – dice il presidente della Provincia Enzo Lattuca – e liberare, con criteri minimi di sicurezza garantita, le vie di collegamento fondamentali, dando la precedenza alle viabilità di fondovalle, ma siamo di fronte ad una situazione senza precedenti". L’elenco delle strade interessate e le modalità di percorrenza sono consultabili sul sito della Provincia.