"Andare oltre i proclami muscolari". "Molto si sta già facendo"

La situazione del centro storico cittadino è motivo di contesa tra il consigliere comunale di Forlì e Co. Federico Morgagni (capogruppo), e quello ella Lega Albert Bentivogli (vicecapogruppo). Secondo il primo, la crisi del centro si aggrava ogni giorno e "Zattini e la sua Giunta sono gli unici a non vederla". Pur ammettendo che i problemi del centro non sono iniziati tutti con la giunta di centrodestra, secondo Morgagni "non si risolve nulla negandoli o affrontandoli a colpi di propaganda".

La ricetta, secondo il capogruppo di Forli e Co, è quella di definire "nuove identità forti per il centro storico, che ne rilegittimino la funzione di baricentro della vita cittadina". Per far questo bisognerebbe valorizzare l’aspetto culturale e turistico, andando anche a "eliminare il parcheggio della Barcaccia e facendone un luogo di convivialità". Bisognerebbe poi dare un forte impulso al ritorno alla residenzialità all’interno delle mura cittadine, andando a sostenere con incentivi economici il recupero degli edifici. "Si passa anche dal contrasto ai crescenti fenomeni di degrado e microcriminalità. Occorre andare oltre i proclami muscolari di questi anni e affiancare alla sorveglianza il sostegno a iniziative partecipate di riattivazione e riqualificazione sul modello di quanto fatto da esperienze come via Regnoli o l’ex Atr".

Bentivogli non nega che il centro storico stia "versando in condizioni critiche", ma afferma che si è riusciti "in questi anni nell’intento di fermare una deriva inarrestabile". Concorda con Morgagni che il rilancio passi dal "riportare i residenti in centro", ma sottolinea le scelte già compiute in questa direzione: con questo fine "si stanno riportando servizi quali la scuola Piero Maroncelli e la struttura dell’ex Flavio Biondo" inoltre "con la riqualificazione dell’ex Hotel della Città a studentato universitario si sposterà il baricentro di buona parte del polo universitario all’interno del centro storico".

