‘Andavo a 100 all’ora’: confronto generazionale con Paolo Cevoli al Dragoni

Parte questa sera la stagione di prosa al Teatro A. Dragoni di Meldola promossa dal Comune e curata da Accademia Perduta Romagna Teatri. Alle 21 il palcoscenico ospiterà lo spettacolo – monologo ‘Andavo a 100 all’ora’ di Paolo Cevoli. L’attore romagnolo, classe 1958, nonno con due nipotini all’attivo, immagina di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era un bambino. Cose che oggi sembrano assurde: non c’era internet, i telefoni avevano la rotella, la TV era in bianco e nero; non c’erano il politicamente corretto, la raccolta differenziata (anche perché quasi non si produceva immondizia…) e l’apericena. "Un racconto personale che attraversa tutta la vita di Cevoli – scrivono i curatori – fino ai giorni nostri, non per dire che ‘una volta era meglio’, anzi! Ma per comprendere le nostre radici e ridere di noi stessi".

Uno spettacolo per ridere e confrontarsi sui mutamenti di una società che sembra aver smarrito il senso del limite e la memoria collettiva sotto la spinta dell’individualismo esasperato e del consumismo che hanno annichilito il dialogo intergenerazionale e i fondamentali della comunità.

Prevendite: presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri di Forlì (corso Diaz 381) dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Prenotazioni telefoniche (0543.26355) da martedì 28 novembre dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 16 alle ore 18. Biglietti online Vivaticket. Ai biglietti acquistati online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio.

Nella sera di spettacolo la biglietteria del Teatro Dragoni aprirà alle ore 20. Prezzi: da 15 a 26 euro. Info: 0543.26355 e www.accademiaperduta.it.

o.b.