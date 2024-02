Andrea, 12 anni: "Che emozione quando Amadeus mi ha chiamato"

Mentre le note di Romagna mia ancora non si erano del tutto spente nella sala del teatro Ariston, Amadeus ha voluto chiamare vicino a sé proprio lui, il più giovane di tutti: non solo dei Santa Balera, ma tra tutti gli artisti che calcano il palco del festival in questa edizione. Si tratta del bassista forlivese Andrea Medri, appena 12enne. Nelle sue mani il conduttore ha messo un regalo speciale, un omaggio al folk romagnolo e ai suoi interpreti: "Si tratta – ha spiegato – della copia di uno spartito importantissimo", ovvero di uno spartito originale di Secondo Casadei, "lo zio di Raoul", come spiega Mirko Casadei, anche lui sul palco.

"Quando Amadeus mi ha chiamato – racconta Andrea – mi sono sentito pietrificato. Non riuscivo neanche a muovermi dall’emozione. Proprio non mi aspettavo che sarei stato chiamato al centro, non era una cosa programmata". L’emozione si vedeva tutta negli occhi di Andrea che, però, è riuscito a dominarla bene e a ricevere la targa con un sorriso, rispondendo a tutte le domande del conduttore. "Mi sento abbastanza soddisfatto", comincia contenuto il suo resoconto all’indomani della performance, per poi correggersi e lasciare spazio a un climax di emozione: "Anzi, diciamo che mi sento molto soddisfatto. Felice".

Com’è nata la sua avventura? "Di solito suono generi diversi dal liscio, ma ho comunque voluto provare e alla fine ho scoperto che mi piace tanto, al punto che penso proprio di continuare a esibirmi e senz’altro vorrei farlo con questa orchestra, con la quale mi trovo benissimo". Andrea, poi, racconta cosa ha provato durante la performance: "Il momento migliore – ricorda – è quando abbiamo visto che il pubblico si alzava. È stata una grande emozione, perché speravamo che le cose sarebbero andate così, ma finché non succede non puoi sapere se si verificherà, invece siamo riusciti a organizzare proprio una bella festa romagnola".

E lui, il più giovane tra i giovani, ha avuto anche la sua speciale parentesi di notorietà. "Arrivare all’Ariston alla mia età credo che sia una cosa davvero speciale, so di avere avuto una grande occasione". Andrea, a Sanremo, più di tutti ha simboleggiato la terza generazione del liscio, per citare le parole di Amadeus: "La tradizione del liscio che continua".

s. n.