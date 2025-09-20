Andrea, 23 anni:: "Ironman, la mia prima volta"

Molte le strade di Forlimpopoli che oggi sono chiuse alla circolazione per il passaggio degli atleti che partecipano all’Ironman, la corsa di triathlon estremo che si compone di tre specialità: 3,8 km a nuoto, 180 km in bicicletta e una maratona di corsa. C’è, però, un forlimpopolese che su quelle stesse strade potrà transitare senza problemi in sella alla propria bicicletta, si tratta del 23enne Andrea Zondini, nato e cresciuto nella città artusiana, che è tra gli atleti iscritti all’Ironman.

Zondini, a quante altre competizioni di triathlon estremo ha già preso parte?

"Questa di oggi è la mia prima in assoluto. Lo scorso anno, per esempio, non avevo neanche la bici da corsa. L’ho dovuta comprare apposta".

Quando ha preso la decisione di iscriversi alla gara?

"Circa un anno fa. Ho sempre visto passare gli atleti da Forlimpopoli negli scorsi anni, sono anche stato a Cervia a vedere l’arrivo alcune volte. Ho sempre detto: un giorno lo farò anch’io. Anno scorso ho deciso che era arrivato il momento e ho comprato la bicicletta. Non mi ero mai approcciato ad uno sport di endurance".

Cosa faceva prima?

"Da cinque anni sono personal trainer nello studio insieme a mio fratello Filippo, qui a Forlimpopoli. Da piccolo ho giocato un po’ a calcio, ma fino ad agosto dello scorso hanno, poi ho sempre e solo fatto palestra".

Come ci si prepara?

"Prima di tutto bisogna prendere la bici, poi ci si allena in tutte e tre le discipline. Io mi sono allenato, nelle settimane di punta, anche due volte al giorno, alternando nuoto a corsa a bici. In totale penso di aver fatto circa 700 ore di allenamento con oltre 10 mila chilometri tra corsa e bicicletta, senza trascurare la preparazione mentale, lo stretching quotidiano e una dieta curata giorno dopo giorno".

In questo anno ha preso parte a qualche gara di triathlon?

"Sì, qualche settimana fa ho preso parte alla gara di Cesenatico, con distanze molto minori comunque, mentre al lago d’Iseo ho partecipato al mezzo Ironman, portandolo a termine. Per prepararmi nella bicicletta ho preso parte alla Nove Colli".

Adesso che è arrivato il giorno, quali sono le sensazioni?

"Non vedo l’ora di iniziare. Anche la pressione di correre in casa si fa sentire, in tantissimi mi hanno fermato nei giorni scorsi per dirmi che mi venivano a vedere. Aspetto da un anno questo momento, spero di essere pronto".

Cosa l’ha colpita di più di questo anno, che non si aspettava?

"Sinceramente: la spesa. Io partivo da zero come attrezzatura, ma il costo del materiale è più alto di quanto pensassi. Anche solo la bicicletta. Così come l’iscrizione alla gara, che è 800 euro".

Matteo Bondi