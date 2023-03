Andrea (bar Dozza): "Orgoglioso dei miei 430 voti"

Anche se le tre bariste che sono salite sul podio hanno ricevuto migliaia di tagliandi, sono comunque tantissimi i baristi che hanno ricevuto almeno un centinaio di voti. Numeri che appaiono piccoli solo se non si pensa che dietro ciascuno di quei tagliandi compilati ci sono impegno, affetto e gratitudine. Per questo non bisogna sottovalutare il bel risultato dei baristi che sono rimasti nelle posizione di centro classifica. Quest’anno abbiamo voluto invitare a partecipare alla premiazione anche i baristi che, ufficialmente, non hanno ‘vinto’.

Tra questi c’è Andrea Canali del bar Dozza di Meldola (nella foto) che ha registrato 430 voti a suo nome. "Lavoro al bar Dozza da oltre sedici anni – si è raccontato davanti ai presenti nella sala ‘Libero Grassi’ di Confcommercio, dove si svolgeva la premiazione – e per me è stato molto bello e inaspettato trovarmi al 14° posto tra i baristi più votati. Per me è stata una bellissima soddisfazione, a maggior ragione perché veniamo da periodi molto duri, come quello del Covid prima e, oggi, della crisi energetica. Durante il lockdown mi era toccato registrare un messaggio in cui dicevo ai clienti di rispettare il distanziamento anche fuori dal locale...". Non si è lasciato abbattere e oggi comincia a pregustarne i frutti. "Per noi del bar questo è un bel periodo: non solo nel 2025 compiremo 60 anni di attività, ma stiamo anche per ampliarci. Un bel passo che siamo felici di festeggiare con i clienti di sempre che non ci hanno mai abbandonato nemmeno nelle fasi più dure della pandemia".