Andrea Missiroli. Trio all’Arena

Nuovo appuntamento all’Arena forlivese di via Giorgio Regnoli, organizzato dall’associazione culturale Regnoli 41. Sul palco, stasera alle 21, si esibirà l’Andrea Missiroli Trio: il pianista forlivese (già violinista e fisarmonicista degli ‘Espana circo este’) porterà in scena le sue composizioni struggenti ed evocative in un ensemble composto da piano, violoncello e violino. In questa formazione si esibirà con Agnieszka Walocha (violino) e Riccardo Bacchi (violoncello). L’ingresso è a offerta libera, ma è necessaria la tessera dell’associazione (può essere sottoscritta la sera stessa in pochi minuti).

Il prossimo evento sarà venerdì 20 giugno con la cantante forlivese Ariane Diakite, corista di musicisti come Laura Pausini e Irama.