Andrea Segrè, nel nome di Artusi: “La nostra cucina nel mondo”

Forlimpopoli (Forlì-Cesena), 9 ottobre 2025 – Con l’insediamento del Consiglio di Gestione e la nomina ufficiale inizia il lavoro di Andrea Segrè in qualità di presidente di Casa Artusi. Segrè è professore ordinario di Economia circolare e politiche per lo sviluppo sostenibile dell’Università di Bologna, dove è stato preside della Facoltà di Agraria. Attualmente è direttore scientifico dell’Osservatorio internazionale Waste Watcher-Campagna Spreco Zero.

Segrè, il primo dossier sulla scrivania è quello riguardante la Cucina Italiana quale patrimonio dell’umanità?

“Casa Artusi è il motore della candidatura della Cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Umanità Unesco, candidatura che, auspicabilmente, si concretizzerà il prossimo dicembre a Delhi. A prescindere dal risultato finale, il lavoro svolto testimonia la forza e la credibilità di un progetto culturale capace di unire tradizione, territorio e futuro. Anche se ci dovessero chiedere delle revisioni, la rete che si è creata attorno alla candidatura ha un grande valore”.

Che importanza ha questa candidatura per il territorio?

“Molto importante perché pone la cucina italiana al titolo più elevato a livello mondiale, così come poi è stato per la dieta Mediterranea. L’impatto è importante proprio perché Casa Artusi è stata il motore di questa candidatura che è nata dal basso. Il dossier stesso lo ha scritto il presidente del comitato scientifico Massimo Montanari, che mi ha confermato la disponibilità a rimanere a capo del Comitato”.

Laila Tentoni, che ha visto nascere Casa Artusi nel 2007 e l’ha, in pratica, condotta fino a ora le lascia il testimone di una struttura che compie la maggiore età.

“Su Laila si potrebbero dire mille parole. L’ho conosciuta nel 2012 quando mi fu dato il Premio Artusi, poi entrai nel comitato scientifico e ho avuto modo di confrontarmi con lei molte volte. La ringrazio molto per tutto quello che ha fatto. Un ringraziamento che estendo al consiglio precedente che ha imbastito, per esempio, tutto il lavoro per la candidatura della Cucina Italiana”.

Lei è stato insignito del Premio Artusi nel 2012 grazie alla sua azione sullo Spreco Zero, Casa Artusi può essere un volano anche in questo ambito?

“Va detto che proprio il sodale più stretto di Artusi, Olindo Guerrini, che era il bibliotecario dell’Università di Bologna, scrisse un libro su come recuperare gli avanzi. Io la leggerei al contrario: il fatto che noi sprechiamo tanto cibo è dovuto al fatto che noi diamo poco valore al cibo. Invece Artusi e la cucina domestica, tutto il percorso che è stato fatto qui nella Fondazione Casa Artusi, dimostrano che per non sprecare devi dare valore al cibo. Quindi è coerente con quello che ho fatto io”.

In quali ambiti si svilupperà il progetto artusiano?

“Vogliamo metterci a disposizione della candidatura di Forlì Cesena a capitale italiana della cultura 2028. Farò un incontro la prossima settimana, proprio su questo tema, con il presidente e il vice presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì”.

In questi anni Casa Artusi ha lavorato per la valorizzazione del ‘marchio’ Artusi. Che valore ha?

“Credo che abbia un grande valore, soprattutto all’estero. Il cibo italiano nel mondo vale circa 100 miliardi di dollari. C’è voglia di Italia. Le vere ricette italiane furono portate dai migranti 150 anni fa. Penso che sia molto importante proporre un marchio molto potente. Questo andrà misurato, ma penso che abbia un grande potenziale internazionale”.

Continuerà la collaborazione con gli assessorati regionali per la promozione dell’agroalimentare?

“Abbiamo un protocollo d’intesa con tre assessorati. Andrò a parlare con gli assessori, per portare avanti questo lavoro fatto negli scorsi anni”.