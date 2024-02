Andrea Vasumi & Friends: comicità e musica al Dragoni

Alle 17,30 al Teatro Dragoni di Meldola comicità e musica con Andrea Vasumi & Friends. Lo spettacolo, promosso da Comune, Cosascuola e New Dance Studio vedrà sul palco le performance di Tommaso Vasumi, i Cosmikaipes, Matilde Montanari, Cosascuola BigBand e New Dance Studio. "Fondata nel 2012 da Arianna, nasce dalla fusione della passione per la danza, la ginnastica e il fitness. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore – precisano i gestori – ci impegniamo a offrire il massimo del benessere con competenza e dedizione". Ospite speciale il comico forlivese, vincitore di 62 premi tra cui il Giffoni Film Festival nel 2009, ideatore e presentatore di ‘Cialtronight’: ha portato la simpatia e spontaneità della sua regione sui palchi di Comedy Central, Zelig Off e MTV, attraendo il pubblico di tutta Italia. Il ricavato andrà al nuovo progetto di Cosascuola ‘Musica in Corto’, che mira a fondere l’arte e la musica attraverso un docufilm unico, un viaggio tra note e visioni, aperto a giovani talenti tra i 14 e i 35 anni, con sezioni dedicate a video e musica, che permettono loro di esprimere le proprie passioni. Ingresso 15 euro. Info e prenotazioni: 349.7038334 - francescafantini41@gmail.com.

