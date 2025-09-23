Andrea Zondini, buona la prima: Ironman concluso con 10 ore e 45’

Due giorni di strade bloccate dal passaggio della frazione in bicicletta dell’Ironman, ma anche la soddisfazione e l’entusiasmo di vedere gareggiare un proprio concittadino. Ci ha messo 10 ore e 45 minuti il forlimpopolese Andrea Zondini per concludere le tre prove del triathlon estremo di sabato scorso, composto da 3,8 km di nuoto nel mare di Cervia, 180 km in sella, con la salita di Bertinoro a fare da boa del circuito da percorrere due volte, chiudendo con la maratona per le strade della costa. "Il momento difficile, a livello mentale – racconta il 23enne – è stato proprio nella frazione di corsa sulle strade di Milano Marittima. Non c’era molto pubblico in alcuni tratti ed era difficile rimanere concentrati. Me la sono presa un po’ con calma, mi sono fermato ai vari punti ristoro, ma sono riuscito a portare a termine la gara con un tempo migliore di quanto pensassi". Fra le 11 e le 12 ore di gara era l’obiettivo che il forlimpopolese si era posto alla vigilia della manifestazione. Lungo le strade di Forlimpopoli e Bertinoro, invece, il pubblico si è assiepato, soprattutto sabato, proprio per vedere il passaggio del proprio beniamino, ma anche delle altre migliaia di atleti provenienti un po’ da tutto il mondo. In piazza Garibaldi, nella città artusiana, era stato allestito il punto ristoro più grande della competizione, anche grazie all’aiuto dei tanti bambini e ragazzi delle scuole (chiuse per l’occasione) oltre che del Consiglio comunale dei ragazzi. E ora? "Non vedo l’ora di partecipare il prossimo anno – afferma entusiasta Andrea –. Voglio battere il mio tempo. Qualche giorno di riposo e poi riprenderò la preparazione, anche inserendo qualche gara nelle singole discipline". La sfida è già lanciata.

Matteo Bondi