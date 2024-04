‘Andròs’ di Barbara Valenti, una "farsa feroce" al Testori

La Compagnia teatrale forlivese Malocchi&Profumi debutterà alle 21, al Teatro Testori di Forlì, con lo spettacolo ‘Andròs’ scritto e diretto da Barbara Valenti. Il testo è un mix fra commedia e tragedia in uno scontro fra uomini in cui colui che ha avuto tutto dalla vita si scontra con l’arroganza, la prestanza fisica e la forza della gioventù. Di qui lo scontro fra i due poli e la commedia si trasforma in tragedia fra inganni, vendetta, mistero e falsità. L’uomo rimane protagonista del suo destino, ma il problema è a quale assurdo gioco si vuol partecipare. "Un gioco che sfocia in una farsa feroce, – spiega Barbara Valenti – ma, come spesso accade, la farsa che umilia le debolezze dell’uomo si tramuta in un dramma dove l’uomo rimane vittima di se stesso’ .E’ un testo originale che mette in scena le debolezze del sesso maschile in uno scontro tra generazioni e classi sociali, un gioco al massacro dove l’uomo scrive il proprio ruolo e decide il suo destino. In scena gli attori Mattia Anconelli e Giorgio Cervesi Ripa con musiche originali scritte ed eseguite da Alberto Nanni. Lo spettacolo rientra nella Rassegna Isole del Tesoro. Il costo del biglietto è di euro 12 intero e di euro 10 ridotto per soci di Foemozioni, over 65 e ragazzi under 13.