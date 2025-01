‘Andròs’ in scena al Comunale con il gruppo Malocchi e Profumi

Arriva alle 21 al Teatro Comunale di Predappio ‘Andròs’, uno spettacolo del gruppo teatrale forlivese Malocchi e Profumi, scritto e diretto da Barbara Valenti, che unisce insieme le forme della commedia e della tragedia. La trama prende a pretesto lo scontro tra un uomo che ha avuto tutto dalla vita e un altro uomo, più giovane del primo, più prestante e arrogante, per parlare in maniera più ampia degli inganni, delle falsità e delle vendette proprie dell’uomo. In particolare, la regista si concentra sulle debolezze del sesso maschile, risaltate dalle differenze tra generazioni e classi sociali, in un gioco che sfocia in una farsa feroce. Alla fine l’uomo, rimanendo protagonista nel bene e nel male del suo destino, resterà anche vittima di sé stesso, e il nocciolo non sarà chi prende il sopravvento, ma a quale assurdo e tragico gioco i protagonisti avranno deciso di partecipare. Lo spettacolo è portato in scena dall’Associazione culturale Teatro delle forchette. Biglietto: 15 euro; ridotto 10 per residenti del Comune di Predappio, over 65, under 25, universitari e soci Tdf, soci Foemozioni e Cral Cna. Info e prenotazioni 0543.1713530; 339.7097952; 347.9458012; info@teatrodelleforchette.it.

Sofia Vegezzi