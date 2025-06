Anfiteatro, stasera musica lounge con il duo Montefiori Cocktail

Nuovo appuntamento con la musica dal vivo a Sadurano. Oggi alle 18.30 l’anfiteatro sul colle ospiterà l’esibizione dei Montefiori Cocktail, in una giornata di festa volta a celebrare la trentennale carriera del duo nella musica di intrattenimento e da ballo. Figli del mitico Germano, sassofonista conosciuto e apprezzato ben oltre i confini locali, Checco e Federico "danno vita a un ‘cocktail’ musicale, fresco, effervescente e moderno con il loro approccio originale - spiegano gli organizzatori del concerto -. Il loro stile si ispira alle colonne sonore cult degli anni ‘60 ma anche alle musiche degli spot televisivi, classici evergreen". Alfieri del genere Lounge/Tropical/Acid jazz con buone basi Disco, "hanno scalato le classifiche e hanno solcato palchi importantissimi in giro per il mondo, oltre a pubblicare dischi per la storica etichetta bolognese Irma records". In curriculum i fratelli vantano la presenza in alcuni spot e colonne sonore di film: due brani ne ‘L’ultimo bacio’ di Gabriele Muccino, uno in ‘Natale a Miami’ di Neri Parenti, tre in ‘Sex and the city’. Di recente i Montefiori hanno inoltre inciso 9 album e sono presenti in numerosissime compilations. Molti i jingle pubblicitari e le sigle radio-televisive curati per la Rai e per France Télévision (sono presenti in un documentario dedicato a Boléro di Maurice Ravel, accanto a grandi nomi come Benny Goodman, Frank Zappa, Ray Ventura, James Gang,Walter Murphy, Hass Mosa, Angelique Kidjo, Maurice Béjart’s ballet etc...). In palmares anche la collaborazione con artisti come Lucio Dalla, Roy Paci, i Righeira, Rosalia De Souza. Durante il concerto sarà aperto il bar del Circolo il Grottino, dove si potrà apprezzare la piadina romagnola.

Francesca Miccoli