Anfore e fornaci ritrovate. Le case si spostano

Nei testi di archeologia esiste l’anfora tipo Forlimpopoli: un recipiente di epoca romana usato per trasportare vino e che deve il suo nome dal luogo dove venivano prodotte, l’antica Forum Popili, l’attuale Forlimpopoli. Fu il maestro Tobia Aldini, pioniere dell’archeologia della cittadina romagnola a studiare questo tipo di anfore che, come tutte, venivano prodotte nelle fornaci.

Il maestro Aldini, al quale è intitolato il Museo Archeologico di Forlimpopoli, nella seconda metà del secolo scorso esplorò vari scavi che venivano effettuati nella città e in alcuni rinvenne anche dei resti di fornaci, soprattutto nella zona di via della Madonna. Non riuscendo però a individuare un distretto produttivo tale da poter giustificare l’altissimo numero di anfore ritrovate.

Lungo via della Madonna da dicembre dello scorso anno sono in corso i lavori per la realizzazione di un piccolo insediamento residenziale e, durante le indagini preventive, sono state rinvenuti vari resti di fornaci, almeno una decina, e anfore. Una densità tale da poter presupporre che si tratti di quell’insediamento produttivo ipotizzato dallo stesso Aldini? Per dare risposta a tale domanda gli archeologi della Soprintendenza sono al lavoro da alcuni mesi.

La sezione forlivese di Italia Nostra chiede ora alle istituzioni "di portare a termine lo scavo in tempi rapidi e in modo esauriente – si legge in una nota firmata dal consiglio direttivo dell’associazione –. Ci appelliamo dunque a tutti i soggetti interessati, in particolare Soprintendenza e Amministrazione comunale, affinché la ricerca archeologica venga completata, mettendo a disposizione di cittadinanza e comunità scientifica una pagina importantissima di Forum Popili e della storia dell’economia antica".

Non tarda ad arrivare la risposta dell’amministrazione comunale per voce della sindaca, Milena Garavini. "Non appena avuto evidenza di questa scoperta – afferma la prima cittadina –, in accordo con la Soprintendenza e con la proprietà del terreno, abbiamo modificato l’assetto urbanistico dell’area che, originariamente era oggetto di costruzione, in maniera che venisse salvaguardata e fosse invece ceduta all’amministrazione comunale. Cosa che avverrà non appena finita la procedura di variazione urbanistica".

Le case verranno comunque realizzate, ma leggermente spostate rispetto a quanto previsto originariamente. "La proprietà è sempre stata molto collaborativa – continua la sindaca – e si è detta anche disponibile ad effettuare alcuni lavori di messa in sicurezza non appena l’area sarà acquisita dall’amministrazione comunale, nel frattempo lavoreremo, in accordo con la soprintendenza, a tutte le iniziative per la promozione delle scoperte fatte".

Matteo Bondi