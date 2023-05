Angoscia e speranza di rinascita I Romiti vogliono uscire dall’incubo

di Giuseppe Catapano

Chiudi gli occhi. Torna il buio. Senti di nuovo quelle urla di terrore: ‘Aiuto, aiuto’. Senti il rumore assordante dell’elicottero che vola sopra le abitazioni, mentre l’acqua continua a scorrere e ad allagare le case. È quella sera lì. La sera della devastazione. Dell’impotenza di fronte al disastro che si compie. Cosa resta impresso nella mente dopo qualche giorno? I momenti dell’angoscia, prima di tutto. L’angoscia di quella sera in cui i Romiti precipitano nell’incubo.

Il livello dell’acqua sale. Cantine e garage sono allagati nel giro di un quarto d’ora. La strada diventa un fiume. Scappiamo, anzi no. "State ai piani alti" urlano dal gommone i vigili del fuoco. Angoscia. Sì, scappiamo. Ma ormai non possiamo più. Siamo prigionieri. Ti affidi alla speranza. Pensi di non farcela. E contempli l’idea che ci sia un destino contro il quale non esiste ribellione.

Riapri gli occhi. Vedi la devastazione. I Romiti sott’acqua. Lo sguardo s’incrocia con quello di chi, la notte prima, era arrivato fin sotto casa per offrire il suo aiuto. Lui, il vigile del fuoco, è stremato. Ma il senso del dovere è più forte di ogni forma di stanchezza. Gli elicotteri continuano a girare, viale Bologna diventa la base dei soccorritori. Ci sono persone isolate, vite da salvare. Solo questo strappa un sorriso: vedere qualcuno che viene portato in salvo. Per un attimo la disperazione fa posto alla speranza.

Passano le ore, i giorni. Viale Bologna può essere raggiunto, a piedi, solo da residenti, soccorritori e volontari. La polizia e i vigili fermano tutti gli altri. Eppure qualche curioso riesce a farsi strada. Incurante della sofferenza altrui, trova pure il tempo di farsi un selfie con i luoghi del disastro come sfondo.

Il livello dell’acqua scende, le auto sommerse riemergono, ma ci sono aree ancora allagate. Vigili del fuoco e protezione civile lavorano per liberare quelle ostruite. Un residente alza gli occhi al cielo: "L’alluvione ci ha portato via quasi tutto, ma siamo qui. Siamo fortunati. C’è chi ha perso la vita". Ai Romiti oggi c’è un’enorme distesa di fango che circonda le abitazioni. Qualcuno è riuscito a liberare la propria casa, il garage, la cantina. Sui marciapiedi ci sono cumuli di mobili, di elettrodomestici e di oggetti distrutti. Residenti e volontari sono armati di stivali e pale per spalare il fango, per nulla spaventati. I romagnoli sono così, un attimo dopo la distruzione pensano già alla ricostruzione. Ci vorrà tempo, chissà quanto. Ma all’angoscia segue la voglia di rinascita. E allora chiudi di nuovo gli occhi, per un attimo. Torna il buio, è l’incubo. Li riapri. Vedi la luce. Senti le voci dei bambini, ritrovi la speranza. È la vita.